San Juan inició el relevamiento del personal docente y no docente

-Determinar la cantidad total de personal educativo activo en los establecimientos de todo el país.

-Caracterizar los perfiles del personal docente y no docente, sus trayectorias laborales, formación, condiciones de trabajo y modalidades de desempeño.

-Conformar un registro nacional unificado que se actualizará periódicamente dentro del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE).

Desarrollo del operativo

El proceso, que ya se inició, se divide en dos etapas.

Primera etapa: se desarrolló del 1 al 31 de octubre. En esta fase, los equipos directivos de las escuelas y las unidades de gestión educativa jurisdiccionales verificaron, modificaron y confirmaron los datos administrativos del personal docente y no docente. San Juan completó esta etapa con el 100 % de cobertura, alcanzando a todas las instituciones educativas de gestión estatal.

Segunda etapa: comienza este 13 de noviembre y se extenderá hasta mediados de diciembre de 2025. En esta instancia, los docentes y no docentes confirmados deberán completar un cuestionario digital autoadministrado a través de la plataforma Mi Argentina, a la que se podrá acceder desde la página web del Ministerio de Educación o directamente desde la aplicación.

Desde la Página oficial del Ministerio de Educación de la provincia

-Teniendo usuario y contraseña de la aplicación Mi Argentina: desde el link que se encuentra en el banner del ReNPE 2025 (2 Etapa) en la web.

-No teniendo usuario y contraseña de la aplicación Mi Argentina: desde el link que se encuentra en el banner del ReNPE 2025 (2 Etapa) en la web se tendrá la opción de registrarse en la aplicación y luego poder completar el formulario.

Directamente desde la aplicación

-Siendo usuario de la aplicación Mi Argentina: los docentes y no docentes encontrarán el botón para completar el cuestionario del ReNPE 2025. Esta última opción es para aquellos docentes y no docentes confirmados en la primera etapa.

Características del cuestionario

El cuestionario reúne una serie de dimensiones específicas sobre el personal educativo, abarcando aspectos socioeconómicos, formativos y laborales. La mayoría de las preguntas son cerradas y permiten describir, de forma homogénea, las condiciones de trabajo y formación del personal activo.

Operativamente, deberán completarlo todos aquellos trabajadores que tengan designaciones o funciones vigentes durante agosto de 2025, incluyendo al personal de las Unidades de Gestión Escolar (UGE). Se trata de un formulario online que podrá completarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet, no obstante se sugiere la utilización de una computadora personal o notebook para una mejor visualización del formulario. Si bien la utilización de un teléfono celular es posible, el procedimiento para completar el cuestionario puede presentar posibilidades de contestar incorrectamente.

Recuperación

En caso de que el personal docente y no docente de los establecimientos educativos que desempeñaron funciones en éstos durante el mes de agosto de 2025 y que fueron no confirmados en la Primera Etapa por cualquier motivo, deben comunicarse con las autoridades del ReNPE 2025 a los teléfonos 4305726 ó 4305727.

Las solicitudes serán analizadas y, en caso de validarse, se habilitará la posibilidad para completar el relevamiento.

Situaciones especiales

No deberán completar la cédula censal los docentes o no docentes que durante el mes de agosto estuvieron con licencia sin goce de haberes.

En caso de haber iniciado la licencia sin goce de haberes después de agosto, el llenado será opcional.