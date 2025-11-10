El nieto de Moria Casán estaría de "novio" con la hija de otra famosa

Todo comenzó como un juego al aire, cuando Moria anunció que tenía un “enigmático interfamiliar” para compartir. En medio de las risas y las especulaciones de sus compañeros, finalmente decidió contar la verdad. “Están cumpliendo un mes de noviazgo Dante y Giovanna”, dijo entre risas, generando sorpresa en el estudio.

La revelación tomó por sorpresa incluso a María Fernanda Callejón, quien es panelista del programa. Moria explicó cómo se enteró del romance: “Me dice el otro día: ‘Hoy ya oficializamos con Giovanna y cumplimos el mes’. Y parece que le dijo a Giovanna: ‘Hace un mes que estamos de novios’. Me va a matar, yo no me había enterado”, relató divertida.