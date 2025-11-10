"
El nieto de Moria Casán estaría de "novio" con la hija de otra famosa

Moria Casán sorprendió con una revelación inesperada sobre su vida familiar. Durante una charla distendida con sus panelistas y colegas, La One terminó confirmando que su nieto Dante está en pareja con Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.

Todo comenzó como un juego al aire, cuando Moria anunció que tenía un “enigmático interfamiliar” para compartir. En medio de las risas y las especulaciones de sus compañeros, finalmente decidió contar la verdad. “Están cumpliendo un mes de noviazgo Dante y Giovanna”, dijo entre risas, generando sorpresa en el estudio.

La revelación tomó por sorpresa incluso a María Fernanda Callejón, quien es panelista del programa. Moria explicó cómo se enteró del romance: “Me dice el otro día: ‘Hoy ya oficializamos con Giovanna y cumplimos el mes’. Y parece que le dijo a Giovanna: ‘Hace un mes que estamos de novios’. Me va a matar, yo no me había enterado”, relató divertida.

Según contó la conductora, los jóvenes se conocieron en el teatro, durante una obra en la que ambos participaron. A partir de ese encuentro, comenzaron a salir y se hicieron inseparables. “Se conocieron en el teatro, el día del estreno de la obra que estábamos haciendo, y ahí empezó todo. Ya la pasan bomba, duermen en la casa uno del otro”, reveló La One, destacando que se trata de un amor “puro y hermoso” en tiempos donde, según dijo, “hay tanto cuerno y tanta infidelidad”.

La noticia rápidamente se volvió tema de conversación entre sus compañeros y en redes sociales, donde muchos celebraron la espontaneidad con la que Moria decidió exponer el romance, y el tierno vínculo que une a dos familias muy queridas del espectáculo.

