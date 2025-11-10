En La mañana con Moria, el nuevo ciclo matutino de El Trece, Moria Casán sorprendió con una revelación inesperada sobre su vida familiar. Durante una charla distendida con sus panelistas y colegas, La One terminó confirmando que su nieto Dante está en pareja con Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.
El nieto de Moria Casán estaría de "novio" con la hija de otra famosa
