Emprendedora del Sol: el Comité ya evaluó los 19 proyectos

Los criterios que fueron tenidos en cuenta para la evaluación son la sustentabilidad del negocio; la generación de empleo; la contribución al desarrollo local; el valor agregado sobre los insumos utilizados para la producción; y la circularidad. Vale destacar que la Embajadora del Sol 2024, María Muñoz, formó parte del Comité y destacó el buen desarrollo y la transparencia del proceso de selección.

Durante el acto, la jefe de Asesores del Ministerio de Producción, Federica Mariconda agradeció a todos el apoyo con este programa que premia al trabajo de la mujer sanjuanina. Y destacó en primer lugar que Veladero se encargó de capacitar a las candidatas a emprendedoras. Así también, agradeció al Departamento Mujer de Unión Industrial por acompañar en la selección que se hizo por departamentos y a Diario de Cuyo que brindará los traslados de las candidatas al Estadio los días de la fiesta mayor de San Juan.

Los integrantes del Comité Evaluador de la Emprendedora del Sol 2025

* Juan Pablo Delgado, presidente de CASEMI.

* Gabriela Carranza, presidente Departamento Mujer UISJ.

* María Lucila Avelin Cesco, vicepresidente Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

* Sebastián Medici, Veladero.

* Jimena Daneri, WIM Argentina.

* Federico Heiss, gerente de Banca Minorista de Banco San Juan.

* Pablo Dellazoppa, gerente de Diario de Cuyo.

* Ángela Baudino, presidente de Jóvenes Empresarios de Federación Económica de San Juan.

* Mónica Sánchez Martín, presidente de la Cámara de Mujeres Productoras de la FESJ.

* Marcela Zegaib, subsecretaria del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes.

* Manuel Rodríguez, presidente de Agencia Calidad San Juan.

* María del Carmen Muñoz, Emprendedora del Sol 2024.

* Alejandro Martín, secretario de Industria, Comercio y Servicios.

* José Carpino, director de Pymes y Emprendedores.

* Federica Mariconda, jefe de Asesores del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.