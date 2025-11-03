Chris Martin viajó especialmente a la Argentina para decir presente en “Futttura”, el megashow que Tini Stoessel brindó en Tecnópolis. Juntos interpretaron “We pray” -tema que forma parte del último disco de Coldplay, Moon music- y luego se quedó en el escenario para tocar la guitarra en “Carne y hueso”. Sin dudas, un momento inolvidable para las 30 mil personas presentes.
Chris Martin fue el gran invitado sorpresa de Tini
El cantante de Coldplay hizo su aparición en Tecnópolis y demostró su admiración por la artista argentina.