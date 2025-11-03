Chris Martin fue el gran invitado sorpresa de Tini

Dejando en claro su admiración por su colega, el artista británico hizo su aparición en el escenario con una remera juntamente de “Futttura”, la ambiciosa puesta que eligió la cantante argentina para recorrer toda su carrera.

La noche no solo contó con la presencia de Martin, sino que también se sumó el colombiano Juanes, con quien Tini interpretó las canciones “Fotografía”, “Te Pido”, y “Acercate”.