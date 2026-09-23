El nuevo registro de transporte ya sumó 514 choferes en diez días

El sistema cuenta con herramientas de control digital que permiten detectar automáticamente el vencimiento de licencias y pólizas de seguro. Cuando se identifica una irregularidad, el prestador puede ser suspendido y esa situación queda disponible para los usuarios que consulten el código QR colocado en el vehículo.

Una vez regularizada la documentación, la suspensión se levanta automáticamente.

Entre los conductores habilitados predominan los hombres: 475 fueron aprobados, mientras que 27 mujeres ya forman parte del registro.

El titular de la Dirección de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, destacó la cantidad de inscripciones alcanzadas durante los primeros días y vinculó la respuesta con la posibilidad de realizar los trámites dentro de un esquema formal.

Según explicó, los requisitos principales incluyen la situación correspondiente ante ARCA, el seguro y la licencia profesional.

El sistema también permite anticipar vencimientos de documentación. De acuerdo con los registros actuales, en los próximos 30 días vencerán 9 licencias, otras 10 lo harán dentro de 60 días y 16 más dentro de 90 días.

El ReProTran también comenzó a incorporar las unidades destinadas a los distintos servicios de transporte de pasajeros.

Los taxis concentran 219 vehículos registrados, mientras que los servicios contratados suman 142 unidades. En el caso de los vehículos vinculados a aplicaciones se contabilizaron 39, mientras que los transportes escolares alcanzaron 20 y el transporte accesible, destinado al traslado de personas con discapacidad, sumó 8 unidades.

La antigüedad promedio también varía según la modalidad. Los taxis tienen una media de seis años, los servicios contratados de diez años, los vehículos de aplicaciones de cuatro, los escolares de doce y los destinados al transporte accesible de 3,5 años.

Entre los modelos más registrados aparece el Fiat Cronos, con 51 unidades, seguido por el Renault Logan, con 13.

El registro también mostró movimiento en distintos departamentos de la provincia. Rawson concentra la mayor cantidad de gestiones, con 313 trámites entre solicitudes de conductores y vehículos.

Le siguen Capital, con 266; Rivadavia, con 183; Chimbas, con 179; y Santa Lucía, con 147.

También aparecen inscriptos trabajadores y prestadores de Jáchal, Sarmiento, Valle Fértil, San Martín, Iglesia, Angaco, Zonda, Ullúm, Calingasta, Pocito, 9 de Julio, Caucete y Albardón.

El avance del ReProTran permite así comenzar a conformar una nómina oficial de prestadores y vehículos, con controles digitales sobre la documentación y la posibilidad de que los usuarios conozcan el estado de habilitación del servicio que contratan.