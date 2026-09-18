A menos de una semana del alta, Mirtha Legrand volvió a quedar internada

La nueva internación se produce pocos días después de que Legrand regresara a su casa. El 13 de septiembre, había recibido el alta tras permanecer casi una semana internada por un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. En ese momento, el Mater Dei había informado que continuaría su recuperación en su domicilio.

La conductora había ingresado al sanatorio el 7 de septiembre, inicialmente para realizarse controles a raíz de una bronquitis que arrastraba desde días anteriores. Durante aquella internación, los partes médicos habían señalado una evolución favorable y sin complicaciones.

Incluso después del alta, Mirtha todavía no había retomado su actividad televisiva. Su nieta, Juana Viale, continuó al frente de La Noche de Mirtha mientras la conductora completaba su recuperación.

El término neumopatía es amplio y se utiliza para describir distintas enfermedades o alteraciones que afectan los pulmones. Por sí solo, el parte médico no especifica cuál es la causa exacta del cuadro ni permite determinar su gravedad.

Por eso, hasta que el sanatorio difunda nueva información, no corresponde establecer un diagnóstico más preciso que el informado oficialmente.

Una nueva internación que vuelve a postergar su regreso a la TV

La vuelta de Mirtha a la pantalla ya había quedado postergada. Esta semana estaba previsto que Juana Viale volviera a reemplazarla en el programa del sábado, debido a que la conductora todavía no había retomado las grabaciones.

Ahora, la nueva internación deja nuevamente en suspenso su regreso a la televisión y concentra la atención en la evolución del cuadro por el que permanece bajo cuidados médicos.