Pocito pone fecha a las fotomultas y ya detectan 48 cruces en rojo por día

Entre los lugares donde estarán ubicados los dispositivos se encuentran calle Mendoza y los cruces de Ruta 40 y calle 11, además de otros sectores que serán informados próximamente y que fueron seleccionados por el municipio debido a la cantidad de accidentes registrados.

Las cámaras funcionarán durante las 24 horas y permitirán registrar distintas infracciones, entre ellas el cruce de semáforos en rojo, adelantamientos indebidos y otras maniobras consideradas riesgosas.

Desde el municipio explicaron que, en una primera etapa, el objetivo será principalmente preventivo y de concientización, a partir de la información que permitan obtener los dispositivos sobre las conductas de los conductores.

“Son cámaras registradoras de infracciones, son nueve cámaras. Queremos concientizar sobre los últimos accidentes fatales que ocurrieron. La idea es empezar a concientizar y bajar los índices de siniestros”, señaló Martín.

El funcionario también indicó que la intención es utilizar los registros para conocer con mayor precisión las infracciones que se producen en esos puntos. “Detectaremos las infracciones y esperemos que bajen los siniestros. Después se verá si se pone infracción”, sostuvo.

La Ruta 40, uno de los puntos de mayor preocupación

La instalación de las cámaras tendrá especial atención en los accesos por la Ruta Nacional 40, un corredor que concentra un importante flujo vehicular y que registra antecedentes de siniestros graves.

De acuerdo con la información aportada por el municipio, organismos nacionales de seguridad vial identificaron ese corredor entre los sectores de mayor riesgo del país.

Con los nuevos dispositivos, Pocito busca ampliar la vigilancia en los cruces y accesos donde se concentra la circulación y detectar conductas que puedan derivar en accidentes.

La puesta en funcionamiento del sistema será el próximo 1 de octubre, después de varios meses de pruebas. A partir de entonces, el municipio contará con registros permanentes de las infracciones en los puntos donde sean instaladas las nueve cámaras.