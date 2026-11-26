1. Las uvas cortadas

Las uvas partidas por la mitad y aún unidas por la piel pueden crear plasma al calentarse en el microondas. Gabrielle McGrath, nutricionista diplomada, explicó a EatingWell, sitio especializado en alimentación, que el fenómeno se produce por la forma desigual en que las microondas distribuyen la energía.

Puede observarse como una pequeña llama y derivar en chispas o daños en el aparato. Por esa razón, no conviene hacer este experimento en la cocina.

2. Los huevos crudos enteros

Un huevo crudo con cáscara no debe calentarse en el microondas. El vapor que se forma en su interior puede acumular presión y hacerlo estallar. McGrath advirtió que el riesgo no termina al retirar el huevo: también podría romperse al morderlo si quedó sobrecalentado.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) fija en 71°C (160°F) la temperatura mínima para preparaciones con huevo y recomienda comprobarla con un termómetro.

3. Las carnes procesadas

McGrath señaló que las carnes procesadas pueden formar productos de oxidación del colesterol al exponerse a microondas y vinculó esos compuestos con un mayor riesgo cardiovascular.

Esa advertencia requiere una lectura prudente: el USDA no prohíbe recalentar estos productos, pero aconseja llevar los alimentos os para comer, como embutidos y salchichas, hasta que estén humeantes. El organismo también recomienda respetar las instrucciones del envase y evitar calentamientos excesivos.

4. Las zanahorias y salchichas

Algunas zanahorias pueden provocar arcos eléctricos, es decir, chispas dentro del aparato. Según el USDA, los minerales presentes en restos de tierra pueden desencadenar esta reacción.

Las salchichas también pueden generarla debido a una distribución irregular de sales y aditivos. Si aparecen chispas, hay que apagar el equipo de inmediato y terminar la cocción por otro método.

5. La leche materna y la fórmula

El calentamiento desigual puede dejar zonas demasiado calientes en los biberones y provocar quemaduras en bebés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja usar microondas para preparar o recalentar fórmula infantil en polvo. El motivo es que el calentamiento desigual puede dejar zonas muy calientes capaces de escaldar la boca del bebé.

La FDA extiende esta precaución a la leche materna y recomienda entibiar los biberones bajo agua caliente corriente o colocarlos en agua caliente fuera del fuego. Antes de ofrecerlos, se debe agitar el contenido y comprobar que esté tibio.

6. La carne cruda

La carne cruda no está excluida de los microondas, pero requiere un control estricto, ya que pueden dejar zonas frías donde sobrevivan bacterias, advierte el USDA. Para evitarlo, la institución aconseja:

Rotar o revolver el alimento a mitad de la cocción.

Dejarlo reposar al menos tres minutos después de retirarlo.

Medir la temperatura en varias partes con un termómetro.

El pollo y otras aves deben alcanzar 74°C (165°F) en su interior. En cortes enteros de res, cerdo, cordero o ternera, la referencia mínima es 63°C (145°F), seguida de tres minutos de reposo.

7. El agua

El agua calentada por sí sola en un recipiente muy limpio puede superar su punto de ebullición sin formar burbujas visibles. La FDA denomina a este fenómeno sobrecalentamiento.

Al mover la taza o añadir café, té o una cuchara, el líquido puede hervir de forma violenta y provocar quemaduras. Para disminuir el riesgo, el organismo aconseja no exceder los tiempos indicados por el fabricante y seguir el manual del equipo.

8. Las salsas

Las salsas espesas pueden calentarse de forma desigual y salpicar al removerlas o al perforar una capa superficial. McGrath recomendó calentarlas en la cocina para poder revolverlas durante el proceso.

Si se usa el microondas, conviene hacerlo en intervalos breves, cubrir el recipiente de forma que permita escapar el vapor y mezclar entre cada intervalo. Estas medidas distribuyen mejor el calor y disminuyen el riesgo de salpicaduras al servir.