Pero los reportes no se limitaron al establecimiento educativo. Una vecina del barrio Lebensohn, en Chimbas, mostró el alacrán que encontró en el fondo de su casa. También hubo publicaciones de residentes de Santa Lucía que advirtieron sobre la presencia de estos animales en patios y otros espacios de sus viviendas.

¿Por qué pueden aparecer en esta época? Los alacranes suelen esconderse en lugares oscuros y húmedos. Por eso, los desagües, las rejillas, las grietas, los rincones con escombros y los espacios debajo de objetos acumulados pueden convertirse en refugios.

Cuando llueve mucho y esos lugares se inundan, los animales pueden salir en busca de un sitio seco. El calor también favorece su actividad. Así, pueden terminar en patios, jardines, veredas e incluso dentro de las casas.

Esto no significa que haya una invasión ni que todos los alacranes sean igual de peligrosos. Pero sí es un buen momento para prestar atención a los rincones que habitualmente pasan desapercibidos.

Los lugares de la casa que conviene revisar

No hace falta hacer grandes cambios. Algunas medidas sencillas ayudan a reducir las posibilidades de encontrarse con un alacrán:

Baños y desagües: revisar las rejillas y colocar protecciones adecuadas para evitar que ingresen por las cañerías.

Patios y jardines: evitar la acumulación de hojas, maderas, ladrillos, escombros y objetos en desuso.

Paredes y pisos: sellar grietas, rendijas y pequeños huecos que puedan servirles de escondite.

Dormitorios: sacudir sábanas y revisar los espacios cercanos a las camas.

Ropa y calzado: no dejarlos tirados en el suelo y sacudirlos antes de usarlos, especialmente si estuvieron varias horas sin moverse.

También conviene revisar los sectores donde se guardan herramientas, cajas y otros objetos que permanecen mucho tiempo sin utilizarse.

Qué hacer si aparece uno y la importancia de accionar rápido

Si encontrás un alacrán dentro de tu casa, lo más importante es no intentar agarrarlo con la mano. Hay que mantener distancia y pedir asistencia para que pueda ser retirado e identificado de manera segura.

En caso de una picadura, se debe acudir rápidamente a un centro de salud, incluso si al principio las molestias parecen leves. La atención es especialmente importante cuando la persona afectada es un niño pequeño, ya que puede tener mayor riesgo de complicaciones.

Los síntomas pueden variar según la especie y la cantidad de veneno inoculado. Por eso, no se recomienda esperar a que aparezcan molestias más fuertes ni recurrir a remedios caseros.

Las lluvias intensas pueden obligar a estos animales a abandonar sus refugios habituales y el calor favorece su actividad. Mantener los patios limpios, proteger las rejillas y revisar la ropa y el calzado son cuidados simples que pueden evitar un encuentro inesperado.