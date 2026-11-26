La aprobación representa un avance legislativo para la Casa Rosada, que busca llegar al próximo año electoral con cambios en el funcionamiento del sistema. Sin embargo, todavía necesita conseguir el respaldo de Diputados.

Qué cambia para las elecciones de 2027

Uno de los puntos centrales es la suspensión de las PASO. De aprobarse definitivamente, los partidos y alianzas no deberán organizar las primarias obligatorias para definir sus candidatos en 2027.

Durante el debate, Patricia Bullrich defendió la modificación y cuestionó el sistema electoral que se utilizó durante las últimas décadas. «Pasamos de un sistema de confianza a uno de desconfianza», sostuvo la jefa del bloque oficialista.

La senadora también destacó la implementación de la Boleta Única de Papel y la definió como un instrumento «rápido, que no se puede cambiar ni romper».

Otro de los cambios está relacionado con los debates presidenciales. La reforma elimina la obligatoriedad de realizar el debate en la primera vuelta y establece que se mantenga únicamente para una eventual segunda vuelta o balotaje.

Ficha Limpia y cambios en la veda electoral

La iniciativa también incorpora la Ficha Limpia, un mecanismo que busca impedir que personas alcanzadas por determinadas condenas puedan presentarse como candidatas a cargos electivos.

Bullrich resumió la postura del oficialismo con una frase durante la sesión: «Con prontuario, no hay boleta».

El texto aprobado contempla, además, la eliminación de la veda comercial antes y durante los comicios. La modificación apunta a las restricciones sobre actividades comerciales, no a las prohibiciones vinculadas con la actividad política y la propaganda electoral.

Qué falta para que se convierta en ley

Aunque el Senado dio su aprobación, la reforma todavía no está vigente. El proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para sancionarlo.

La intención del Gobierno es avanzar con su aprobación durante las sesiones extraordinarias de diciembre, antes de que comience el año electoral.

Bullrich reconoció que el calendario legislativo es ajustado y pidió que la Cámara baja pueda tratar la iniciativa durante ese período. La definición de Diputados será determinante para saber si las PASO quedan suspendidas y si los demás cambios entran en vigencia para las elecciones de 2027.