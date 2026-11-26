"Desde la Comisión Directiva de ADePU, repudiamos todo tipo de violencia. Atento a los trascendidos que son de público conocimiento, se ha tomado la decisión de suspender provisoriamente al asociado LÓPEZ SANTIAGO GABRIEL, hasta tanto la Justicia se expida definitivamente. El mencionado no podrá ingresar a nuestra institución hasta que dicha suspensión sea levantada." — Comisión Directiva ADePU.

La postura del Club de Amigos Por su parte, el Club de Amigos —identificado con su escudo oficial al pie del mensaje— emitió un texto en el que subrayó los valores institucionales y confirmó la separación del jugador de su equipo hasta que se dicte una sentencia firme:

"Ante los hechos de público conocimiento, hemos decidido desafectar al jugador Santiago López del plantel, quien no continuará formando parte de Club de Amigos, hasta que exista una resolución judicial definitiva. Desde Club de Amigos queremos expresar nuestra postura firme e inquebrantable en contra de todo tipo de violencia hacia la mujer. Los valores que nos representan como institución son el respeto, la igualdad, la solidaridad y el compromiso dentro y fuera de la cancha. Entendemos que vestir nuestros colores implica también representar esos valores en cada ámbito de la vida." — Club de Amigos.

La decisión del Club Atlético Minero Argentino En la misma línea, bajo la firma institucional del Club Atlético Minero Argentino, la entidad ratificó la desvinculación inmediata de López y se puso a disposición de la denunciante:

"Desde el Club Atlético Minero Argentino comunicamos que, ante los hechos de público conocimiento, Santiago López queda desafectado de nuestra institución. Apoyamos a la víctima y nos ponemos a disposición de ella. Estamos en contra de todo tipo de violencia, verbal, física y, por sobre todo, de género." — Club Atlético Minero Argentino.

El pronunciamiento simultáneo de estas tres instituciones marca un precedente significativo en el deporte local, dejando a Santiago López fuera de toda actividad deportiva formal en San Juan a la espera de lo que determine la Justicia tras la denuncia radicada ante la UFI CAVIG.