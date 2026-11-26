La medida fue informada de manera conjunta por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, en el marco del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE). Según detallaron las autoridades, los únicos sectores permitidos para el ingreso de bañistas y la realización de actividades recreativas son:

Embarcadero del dique Punta Negra: habilitado únicamente en su zona boyada.

Embarcadero del dique de Ullum: habilitado únicamente en su zona boyada.

Río San Juan: autorizado únicamente a la altura de calle Las Moras y solo los días viernes, sábados, domingos y feriados, en el horario de 15:00 a 20:00.

Dique Cuesta del Viento: ubicado en el departamento Iglesia.

Dique San Agustín: ubicado en el departamento Valle Fértil.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que estos cinco puntos cuentan de manera exclusiva con cobertura de guardavidas, delimitación de seguridad y un despliegue operativo coordinado entre Seguridad Náutica, la Policía de San Juan, Bomberos y Salud.