Con el objetivo de garantizar la seguridad, prevenir accidentes y promover el disfrute responsable de los espacios acuáticos ante las altas temperaturas, el Gobierno de San Juan definió los únicos cinco lugares públicos habilitados con zonas de playas seguras y boyadas en toda la provincia.
Los cinco lugares habilitados como playa en San Juan con zonas seguras y boyadas
Ante las altas temperaturas, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, en el marco del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), confirmaron cuáles son los únicos cinco espacios públicos autorizados en la provincia con cobertura de guardavidas y zonas boyadas, y recordaron la prohibición absoluta en el resto de los cauces.