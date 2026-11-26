La visibilización del hecho ocurrió en paralelo a las marchas realizadas en toda la provincia por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que amplificó el repudio social y aceleró la respuesta institucional. A través de un comunicado oficial, las autoridades del Club Atlético Minero Argentino anunciaron su desvinculación inmediata: “Ante los hechos de público conocimiento, Santiago López queda desafectado de nuestra institución. Apoyamos a la víctima y nos ponemos a disposición de ella. Estamos en contra de todo tipo de violencia, verbal, física y, por sobre todo, de género”.

El expediente se enmarca en una problemática que concentra miles de intervenciones judiciales en la provincia. De acuerdo con el Informe de Gestión 2021-2026 de la UFI CAVIG, durante 2026 la Mesa de Entradas del organismo contabilizó 15.549 atenciones entre denuncias, citaciones, entrevistas y medidas de protección.

Sobre un total de 2.828 delitos tipificados en 2026 en ese fuero, las lesiones encabezan las estadísticas con el 47,8% (1.353 casos), seguidas por la desobediencia a órdenes judiciales con el 18,4% (520 casos) y las amenazas con el 14,5% (410 casos), cifras que reflejan la incidencia de las agresiones físicas y los incumplimientos de restricciones perimetrales en San Juan.