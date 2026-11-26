Con esa explicación, logró convencerla de ingresar dinero. La jubilada siguió las instrucciones y comenzó a realizar transferencias hacia una cuenta virtual.

Cuatro transferencias y un último pedido de dólares

El engaño continuó a través de correos electrónicos. La mujer recibía mensajes en los que le informaban que las operaciones no se habían concretado y que debía repetir las transferencias para completar las inversiones.

Sin advertir la maniobra, volvió a enviar dinero. Finalmente, realizó cuatro transferencias que sumaron 12 millones de pesos.

La situación cambió cuando los supuestos operadores le exigieron otros 5.000 dólares para continuar con el procedimiento. Ese pedido despertó sus sospechas. Intentó comunicarse con quienes la habían asesorado, pero dejaron de responder.

La mujer comprendió entonces que había sido víctima de una estafa.

La jubilada radicó la denuncia el miércoles pasado en la Comisaría 17ª, aunque la maniobra había comenzado semanas antes.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que deberá reconstruir el recorrido del dinero, identificar las cuentas receptoras y establecer quiénes estuvieron detrás de la falsa propuesta de inversión.

Por el momento, no se informó sobre personas identificadas ni sobre la recuperación de los fondos.