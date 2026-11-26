Una jubilada de 73 años perdió $12 millones tras caer en una falsa propuesta de inversión en criptomonedas que encontró en Facebook. La mujer, de apellido Rey y domiciliada en el barrio Independencia, en Chimbas, realizó cuatro transferencias a una supuesta empresa financiera. Cuando le reclamaron otros 5.000 dólares, sospechó del engaño y descubrió que había perdido sus ahorros.
Una publicidad en Facebook terminó en una estafa millonaria contra una jubilada
Una mujer de 73 años cayó en una falsa propuesta de inversión que encontró en Facebook. Realizó cuatro transferencias por un total de $12 millones y descubrió el engaño cuando le exigieron otros 5.000 dólares.