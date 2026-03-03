Lali Espósito marca tendencia con su nueva colección de lentes

Colores translúcidos y acetato brillante, el sello 2026

Una de las claves que se repite en la colección es el uso de acetatos translúcidos en verde, rosa y gris humo, una tendencia que pisa fuerte este año. Estos tonos aportan frescura y modernidad, y funcionan tanto en lentes de sol como en armazones de visión.

El brillo en las terminaciones también cobra protagonismo, dejando atrás los acabados completamente mate para dar paso a piezas más llamativas.

Carey renovado y cristales degradé

El clásico carey se mantiene vigente, pero en versiones más luminosas y combinadas con cristales sepia o gris degradé. Además del impacto visual, los modelos solares incluyen protección UV400 y opciones polarizadas, un diferencial que hoy el público busca como requisito básico.

En este punto, la propuesta de Lali acompaña una tendencia global: equilibrio entre estética y funcionalidad.

Marcos con identidad: del escenario a la moda

Uno de los aspectos más destacados del lanzamiento es el concepto detrás de cada modelo. Nombres como “Popstar”, “Madrid”, “Rex” y “Nelly” no son casuales: remiten a momentos, emociones y etapas personales de la artista.

Esa narrativa conecta con una demanda creciente del mercado: accesorios con historia, que funcionen como extensión de la personalidad. En 2026 no alcanza con que un lente sea lindo; debe transmitir algo.

Mix de materiales y detalles metálicos

Otra tendencia que se consolida es la combinación de acetato y metal, logrando piezas más livianas con detalles dorados o plateados que elevan el diseño. Esta mezcla permite versatilidad: modelos que pueden acompañar un look urbano de día o un estilismo más sofisticado de noche.

De la música al diseño

Con este segundo drop de “Fragmentos Revelados”, Lali reafirma su lugar como referente de estilo y demuestra cómo el mundo de la música y la moda dialogan cada vez más.

La colección —desarrollada junto a la firma argentina Hardem— profundiza una estética que combina libertad, audacia y autenticidad, tres conceptos que atraviesan tanto su carrera artística como su propuesta en el universo eyewear.

En un mercado donde los anteojos dejaron de ser un accesorio secundario, Lali vuelve a marcar el pulso de la temporada y confirma que, en 2026, los lentes son mucho más que protección solar: son identidad.