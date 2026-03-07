"
San Juan 8 > Espectáculos > Lionel Messi

Griselda Siciliani publicó una foto de Maradona pero después la borró

La actriz compartió una imagen sin texto y la eliminó, lo que despertó especulaciones entre sus seguidores

Griselda Siciliani volvió a generar repercusión en redes sociales tras publicar una imagen de Diego Maradona en sus historias de Instagram. El gesto se dio en medio del debate que surgió por la visita de Lionel Messi y el plantel del Inter Miami CF a la Casa Blanca, donde participaron de un acto encabezado por el presidente estadounidense Donald Trump.

La actriz compartió una foto de Maradona durante su etapa en Boca Juniors, en 1981, sin agregar ningún comentario. No obstante, el momento elegido para el posteo no pasó inadvertido y muchos usuarios lo interpretaron como una postura en la polémica que volvió a enfrentar comparaciones entre Messi y el Diez.

Poco después, Siciliani eliminó la historia sin dar explicaciones, lo que generó nuevas especulaciones entre sus seguidores. Algunos señalaron que pudo haber recibido críticas, mientras que otros consideraron que simplemente quiso evitar que la discusión creciera en redes.

La situación llamó la atención porque la actriz ya había expresado públicamente su admiración por Messi. En una publicación de 2023 junto al futbolista escribió: “¡Te quieroooo Leoooo! Siempre es hermoso verte. Tu sonrisa es la de todos los argentinos”. Y agregó, con humor: “Desde que Messi llegó a la Argentina: refrescó, volvió la luz, llovió en el campo y corre una brisa hermosa. No hay dudas de que es literalmente Dios”.

