Griselda Siciliani publicó una foto de Maradona pero después la borró

La actriz compartió una foto de Maradona durante su etapa en Boca Juniors, en 1981, sin agregar ningún comentario. No obstante, el momento elegido para el posteo no pasó inadvertido y muchos usuarios lo interpretaron como una postura en la polémica que volvió a enfrentar comparaciones entre Messi y el Diez.

Poco después, Siciliani eliminó la historia sin dar explicaciones, lo que generó nuevas especulaciones entre sus seguidores. Algunos señalaron que pudo haber recibido críticas, mientras que otros consideraron que simplemente quiso evitar que la discusión creciera en redes.