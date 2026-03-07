Griselda Siciliani volvió a generar repercusión en redes sociales tras publicar una imagen de Diego Maradona en sus historias de Instagram. El gesto se dio en medio del debate que surgió por la visita de Lionel Messi y el plantel del Inter Miami CF a la Casa Blanca, donde participaron de un acto encabezado por el presidente estadounidense Donald Trump.
Griselda Siciliani publicó una foto de Maradona pero después la borró
La actriz compartió una imagen sin texto y la eliminó, lo que despertó especulaciones entre sus seguidores