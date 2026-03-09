Orrego promocionó minería, energía y producción local ante empresarios

En su exposición, el mandatario destacó el peso que tiene la minería en la economía provincial y el potencial que existe para nuevas inversiones. “De las 10 minas de cobre que existen en la Argentina, 6 se encuentran en la provincia de San Juan”, señaló, al tiempo que remarcó que el territorio concentra el 74% de la exploración de este mineral en el país.

También vinculó ese desarrollo con el crecimiento de las energías limpias, posicionando a la provincia como un actor clave en la transición energética.

“Somos el primer productor de energía renovable de la Argentina. Más del 50% de los paneles solares se encuentran instalados en la provincia de San Juan”, destacó el gobernador, al mencionar las ventajas climáticas del territorio, que cuenta con más de 300 días de radiación solar al año.

Otro de los puntos centrales de su exposición estuvo relacionado con la seguridad jurídica y el clima de inversión. En ese sentido, Orrego remarcó la importancia de generar credibilidad ante los mercados internacionales y sostuvo que la confianza es un factor clave para atraer capitales.

“La confianza se da en el gramo y se pierde en el kilo. Y lo que está generando la Argentina hacia el mundo es confianza”, afirmó. En el mismo sentido, también hizo referencia al impacto de herramientas como el RIGI y la estabilidad fiscal como factores que pueden impulsar proyectos de gran escala en el país.

El encuentro reunió a gobernadores de distintas provincias argentinas que expusieron sobre las oportunidades de desarrollo de sus regiones en sectores como la energía, la minería y la agroindustria. Entre los mandatarios presentes estuvieron Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz, Claudio Vidal, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Juan Pablo Valdés.

El evento fue encabezado por Susan Segal, referente internacional en el vínculo entre gobiernos y empresarios del hemisferio.

La misión oficial en Nueva York se extenderá durante varios días y forma parte de una agenda de promoción económica que incluye reuniones institucionales y actividades con inversores. Además, está prevista la participación del presidente Javier Milei en distintos encuentros dentro de la Argentina Week.

El Consejo de las Américas, fundado en 1963 por David Rockefeller, tiene como objetivo promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en el continente. En ese contexto, la presencia de San Juan en este foro internacional busca posicionar a la provincia ante empresarios y fondos de inversión interesados en proyectos de desarrollo productivo.