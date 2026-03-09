En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cadena Cines Multiplex lanzó una producción audiovisual dedicada a celebrar el compromiso y la labor de las mujeres de la provincia. El video se proyectará antes de cada película durante todo el mes de marzo en las salas ubicadas en Espacio San Juan.
Multiplex celebra el 8M con un emotivo video de referentes locales
Bajo el lema "las mejores historias no siempre están en la ficción", la cadena rinde homenaje a la trayectoria de mujeres sanjuaninas que transforman la realidad en el deporte, la ciencia y la salud.