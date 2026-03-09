"
Multiplex celebra el 8M con un emotivo video de referentes locales

Bajo el lema "las mejores historias no siempre están en la ficción", la cadena rinde homenaje a la trayectoria de mujeres sanjuaninas que transforman la realidad en el deporte, la ciencia y la salud.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cadena Cines Multiplex lanzó una producción audiovisual dedicada a celebrar el compromiso y la labor de las mujeres de la provincia. El video se proyectará antes de cada película durante todo el mes de marzo en las salas ubicadas en Espacio San Juan.

La pieza busca resaltar trayectorias que transforman la realidad local en diversos ámbitos, alejándose de los guiones de ficción para enfocarse en historias reales de superación e innovación.

Protagonistas de nuestra tierra

El audiovisual recorre las trayectorias de un grupo diverso de mujeres sanjuaninas que representan el talento de la provincia:

  • Deporte: Participan la atleta paralímpica María José Quiroga y la karateca Jenifer Bolado.

  • Ciencia y Tecnología: Se destaca a la ingeniera Camila Chavez, a la creadora de la app Tuki, Abril Aranda, y a la arqueóloga forense Gema Guiomar.

  • Salud: El homenaje incluye a la Dra. Verónica Berón, fundadora de la Unidad de Procuración de Órganos del Hospital Rawson.

  • Cultura y Comunicación: Participan la periodista Maru Silva y la directora coral María Elina Mayorga.

  • Compromiso Social: Se resalta la labor de Mariela Recabarren, presidenta de la Asociación “Guerreros por la Vida”.

Con esta iniciativa, la empresa invita a la comunidad a reflexionar sobre el impacto positivo de la mujer en la sociedad, honrando su rol fundamental en el desarrollo de San Juan.

