Lissa Vera rompió el silencio y habló de la interna de Bandana

Lissa Vera habló el jueves con el conductor de LAM y negó tener un conflicto con sus colegas. Además, mencionó que la reciente exposición mediática en apoyo a Lowrdez Fernández le terminaron por complicar su salud: “Hice lo que pude, estoy matada, pero bueno, estoy en mi casa. Básicamente mi cuerpo me dijo 'basta'. Es de público conocimiento que yo anduve por todos los programas que pude con el tema de mi compañera en su momento y eso evidentemente no fue gratis y empecé a sentirme mal: a tener la ataques de ansiedad y ataques de llanto”.

Y agregó: "Cuando me di cuenta de que tenía tres cables pelados, dije: 'No, voy a ponerme las pilas solamente con el ensayo, el show, que es con lo que me prometí, y todos los demás itinerarios y actividades las di de baja".

Embed - LISSA VERA MANO A MANO CON LAM: "El vínculo está roto"

La cantante confesó haber tenido problemas “físicos y hormonales” tras lo sucedido: "Se me desfasó todo y me bajó la presión. Estuve comiendo hígado como si estuviese embarazada porque estaba totalmente anémica. Es todo del estrés. Me vio un médico y me dijeron que tenía que bajar un cambio. Todos están enterados de lo que pasó y me dijeron: 'Tratá de descansar'".

De Brito no dudo en preguntarle si su decisión de no hacer la entrevista pactada termino por romper su relación con las otras Bandana, pero Vera negó cualquier conflicto: "No, la verdad que no lo noté hoy cuando ensayamos".

“Yo con lo que tengo que cumplir es con el show, con mis compañeras en el tema del trabajo, y las notas las di de baja, pero por mí por mi propio bien y por el bien del mismo proyecto”, cerró.