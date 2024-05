image.png

“Hay que ser agradecidos con la suerte. Salud, dinero y amor es lujo. No hay que dar nada por sentado. Los hijos y el amor son sagrados”, afirmó Jimena con la serenidad que sin duda traen los años.

image.png

Y por último, se deseó: “Felices 37 a mí, a todo lo que me trajo hasta acá y a todo lo que me rodea y me queda por delante. A la vida que me parece cada vez más hermosa. Soy feliz”. ¡A disfrutar de cada instante!