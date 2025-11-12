"
Nico Occhiato reveló las exigencias de la China Suárez para ir a Luzu

Nico Occhiato habló tras el conflicto que se generó por la entrevista cancelada con la China Suárez. ¿Qué pasó?

Eugenia la China Suárez se vio envuelta en una impensada polémica después que se anunció su visita al streaming de Luzu TV y luego se canceló horas previas.

El motivo habría sido que la actriz quería ser entrevistada por Nico Occhiato, conductor de Nadie dice nada, cuando la charla estaba programada con Diego Leuco y el equipo de Antes que nadie.

La actriz por su parte negó imponer esa condición. "Lo más genial de todo es que yo no me enteré de ninguna exigencia ‍no las puse yo", dijo la novia de Mauro Icardi desde su cuenta en X.

Sin embargo, Occhiato enfrentó este miércoles las distintas versiones ante la presencia de los medios y contó qué fue lo que realmente pasó en las charlas previas para coordinar la nota.

"No puedo creer este quilombo. No opino, cuento lo que sucedió. Es lo que dijo hoy Diego. Nos ofrecen hacer la nota para Nadie dice nada del lunes para hoy cuando tienen que hacer prensa de alguna película o algo. Y nosotros teníamos la semana armada. Como programador creía que tanto Diego como Fede podrían hacerle una mejor nota periodística", indicó el conductor ante las cámaras de Desayuno Americano (América Tv).

Y agregó: "Yo cuento lo que sucedió, no estoy dando una opinión. Cuando la iba a hacer Diego, ayer nos enteramos de todo esto que yo tenía que aparecer en algún momento de la nota y ahí es cuando decimos que el programa es de ellos y yo nunca me metí en una nota, ¿por qué lo haría? No tengo por qué meterme en una nota de ellos, no tiene sentido. Ahí ellos prefirieron que no y listo".

