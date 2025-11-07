Icardi hizo una publicación picante y despertó rumores sobre a quién se lo dedicó

Claro que semejantes dardos no tardaron en disparar diversas interpretaciones sobre a quién o quiénes podrían estar dirigidos.

ig-mauro-icardi

Así, para algunos usuarios el posteo de Icardi sería para su ex, Wanda Nara, y madre de sus dos hijas -Francesca e Isabella-, con quien hace tiempo mantiene un feroz enfrentamientos después de que la mediática decidiese separarse tras dos años de idas y vueltas luego de la explosión del Wandagate. La frase “aconsejar a otros sin resolver lo propio”, fue para algunos lo que le hizo ruido a quienes recuerdan sus recientes cruces mediáticos.

En tanto, para otros internautas los dardos que el futbolista posteó en sus historias virtuales podrían estar dirigidos a Benjamín Vicuña, expareja de Eugenia China Suárez y padre de dos de los hijos de su actual novia, después de las discusiones por la residencia de Magnolia y Amancio, quienes por estos días están instalados en Estambul con Icardi y la actriz.

Pero claro que también los fanáticos de las redes encontraron una posible tercera destinataria de los picantes mensajes del rosarino que ya demostró tener un fuerte carácter: Yanina Latorre. Sucede que en las últimas horas la conductora de SQP mantuvo un fuerte cruce con la China Suárez, a quien cuestionó y responsabilizó del actual bajo rendimiento en el Galatasaray.

Extrañamente, hasta ahora ni Wanda ni Yanina -quienes son expertas usuarias de las redes sociales con varios millones de seguidores cada una- se dieron por aludidas ni salieron a responderle, dado que Icardi tampoco fue directo sobre a quién le dedicó semejantes dardos.