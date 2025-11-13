"
FNS: una serenata multitudinaria en el show del Velódromo

Cincuenta guitarras rendirán homenaje a San Juan en una escena que promete ser uno de los momentos más conmovedores de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

En el marco del espectáculo “San Juan, mi tierra querida”, que se presentará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Velódromo Vicente Chancay, una de las escenas más esperadas será la gran serenata interpretada por cincuenta guitarristas. La propuesta, dirigida por Ernesto Villavicencio, combina emoción, tradición y un poderoso sentido colectivo.

La escena representa una serenata dedicada al público y , simbólicamente, a toda la provincia. Con guitarras que rodean el escenario, el público será testigo de un homenaje musical que exalta el amor por San Juan, evocando el espíritu de “Serenata a San Juan”, aquella iniciativa que reunió a 150 músicos locales el pasado 13 de junio.

En esta puesta, participan guitarristas jóvenes, mujeres y varones, que se integran en un ensamble pensado para transmitir calidez y energía. La interpretación combina melodías tradicionales con sonoridades contemporáneas, en una mezcla de valsecitos, rock y pop, que refleja la diversidad y vitalidad de la identidad sanjuanina.

La magnitud de la escena también destaca por su coordinación: junto a los guitarristas, más de 300 bailarines darán vida al cuadro final del show, en una composición visual y sonora que sintetiza el mensaje central del espectáculo —el amor y el orgullo por la tierra natal—.

El trabajo artístico liderado por Villavicencio busca que la serenata se convierta en un momento de conexión profunda entre los artistas y el público, generando una experiencia compartida donde la emoción y la pertenencia se entrelazan con la música.

El show “San Juan, mi tierra querida” se presentará a las 21 en el Velódromo Vicente Chancay, con entradas disponibles en boletería del Teatro del Bicentenario o a través de Autoentrada.

