En el marco del espectáculo “San Juan, mi tierra querida”, que se presentará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Velódromo Vicente Chancay, una de las escenas más esperadas será la gran serenata interpretada por cincuenta guitarristas. La propuesta, dirigida por Ernesto Villavicencio, combina emoción, tradición y un poderoso sentido colectivo.
FNS: una serenata multitudinaria en el show del Velódromo
Cincuenta guitarras rendirán homenaje a San Juan en una escena que promete ser uno de los momentos más conmovedores de la Fiesta Nacional del Sol 2025.