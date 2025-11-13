FNS: una serenata multitudinaria en el show del Velódromo

La magnitud de la escena también destaca por su coordinación: junto a los guitarristas, más de 300 bailarines darán vida al cuadro final del show, en una composición visual y sonora que sintetiza el mensaje central del espectáculo —el amor y el orgullo por la tierra natal—.

El trabajo artístico liderado por Villavicencio busca que la serenata se convierta en un momento de conexión profunda entre los artistas y el público, generando una experiencia compartida donde la emoción y la pertenencia se entrelazan con la música.

El show “San Juan, mi tierra querida” se presentará a las 21 en el Velódromo Vicente Chancay, con entradas disponibles en boletería del Teatro del Bicentenario o a través de Autoentrada.