La China se enojó una vez más con Yanina Latorre

Claro que ni bien leyó el mensaje en el que incluso la nombró, Yanina Latorre no sólo le respondió a la actriz por la misma vía sino que lo viralizó a través de sus Instagram Stories y le sumó algunos datitos no poco controvertidos.

"Vivís boludeando. Seguí mirando cómo trabajo Euge. Y los 3 embarazos los pasó tu entorno para enloquecer a Wanda. Amo que tengas que responderme todo! Andá a comprar carteras! Besis", fue la letal respuesta de Latorre que compartió en sus historias virtuales luego de mostrar el mensaje de la actriz y anunciar: "Le entró la balubi y respondió".

Pero claro que eso no fue todo, porque tras su picantísimo mensaje de X, desde sus historias virtuales de Instagram arremetió con todo. "Vicuña le regaló una chacra. El productor le regaló series, que fueron un fracaso y un Martín Fierro en Miami. Y el novio actual regala carteras", señaló a modo de recordatorio en sus ya clásicos posteos con fondo negro y letras blancas.

Al tiempo que agregó letal: "Y ella está tan ocupada, que además de acompañar al novio a inyectarse, me contesta en X". Y concluyó fiel a su estilo directo y sin filtro: "Y casi me olvido... Rusherking le regaló un auto. Logros...".