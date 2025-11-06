"
China Suárez

La China se enojó una vez más con Yanina Latorre

Yani, no te cansás de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes confiables", escribió a pura ironía la actriz.

A pesar de que la China Suárez está instalada en Turquía, está pendiente de todo lo que dice la prensa de ella en Argentina. Es así que después de que Yanina Latorre contase en su programa del radio en El Observador que los directivos del Galatasaray estarían molestos con Mauro Icardi por su tremenda exposición desde que está en pareja con ella, la ex Casi Ángeles no dudó en salir a responderle picante.

Así, a través de su cuenta de X Suárez compartió una fotografía de la pierna operada de su pareja mientras recibía una inyección. Y con ella, le habló directamente a Latorre en un claro intento de picantearla por su información.

"Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 hs a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo. Yani, no te cansás de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes confiables", escribió a pura ironía la actriz y actual novia del ex de Wanda Nara.

Claro que ni bien leyó el mensaje en el que incluso la nombró, Yanina Latorre no sólo le respondió a la actriz por la misma vía sino que lo viralizó a través de sus Instagram Stories y le sumó algunos datitos no poco controvertidos.

"Vivís boludeando. Seguí mirando cómo trabajo Euge. Y los 3 embarazos los pasó tu entorno para enloquecer a Wanda. Amo que tengas que responderme todo! Andá a comprar carteras! Besis", fue la letal respuesta de Latorre que compartió en sus historias virtuales luego de mostrar el mensaje de la actriz y anunciar: "Le entró la balubi y respondió".

Pero claro que eso no fue todo, porque tras su picantísimo mensaje de X, desde sus historias virtuales de Instagram arremetió con todo. "Vicuña le regaló una chacra. El productor le regaló series, que fueron un fracaso y un Martín Fierro en Miami. Y el novio actual regala carteras", señaló a modo de recordatorio en sus ya clásicos posteos con fondo negro y letras blancas.

Al tiempo que agregó letal: "Y ella está tan ocupada, que además de acompañar al novio a inyectarse, me contesta en X". Y concluyó fiel a su estilo directo y sin filtro: "Y casi me olvido... Rusherking le regaló un auto. Logros...".

