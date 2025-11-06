A pesar de que la China Suárez está instalada en Turquía, está pendiente de todo lo que dice la prensa de ella en Argentina. Es así que después de que Yanina Latorre contase en su programa del radio en El Observador que los directivos del Galatasaray estarían molestos con Mauro Icardi por su tremenda exposición desde que está en pareja con ella, la ex Casi Ángeles no dudó en salir a responderle picante.
La China se enojó una vez más con Yanina Latorre
Yani, no te cansás de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes confiables", escribió a pura ironía la actriz.