Bad Bunny revolucionó la Argentina en febrero con sus tres shows en el Estadio River Plate. En su exclusiva "casita", el artista reunió a celebridades e influencers, pero una presencia se llevó toda la atención: Wanda Nara. La conductora participó en el último concierto del cantante junto a Luck Ra, Lali Espósito, Nicki Nicole, Yami Safdie, entre otros famosos más.
La millonaria cifra que Wanda habría pagado para estar en la "casita" de Bad Bunny
La modelo fue una de las famosas que estuvo presente en el último show del artista. En Intrusos, dieron a conocer la cifra que habría desembolsado Nara para estar allí.