La millonaria cifra que Wanda habría pagado para estar en la "casita" de Bad Bunny

La modelo fue una de las famosas que estuvo presente en el último show del artista. En Intrusos, dieron a conocer la cifra que habría desembolsado Nara para estar allí.

Bad Bunny revolucionó la Argentina en febrero con sus tres shows en el Estadio River Plate. En su exclusiva "casita", el artista reunió a celebridades e influencers, pero una presencia se llevó toda la atención: Wanda Nara. La conductora participó en el último concierto del cantante junto a Luck Ra, Lali Espósito, Nicki Nicole, Yami Safdie, entre otros famosos más.

Por otro lado, en Intrusos, se habló sobre la presencia de Nara en el exclusivo sector del recital del músico. En pleno debate, Marcela Tauro sorprendió al revelar la cifra que, según le informaron, habría que desembolsar para acceder a ese espacio privilegiado.

image

La mediática estuvo en la "casita" de Bad Bunny junto a otros famosos. "Acá me dicen '7 millones de pesos salía entrar a la casita'", contó la panelista al aire, dejando atónitos a sus compañeros.

En ese momento, Natalie Weber opinó sobre la presencia de la empresaria en el lugar y deslizó su teoría: "Para mí, ella pagó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez".

Esto fue lo que contó Marcela Tauro en Intrusos sobre Wanda Nara

image

Mientras las imágenes de la modelo en el sector VIP circulaban en redes sociales, Tauro agregó otro dato que avivó la discusión en el estudio: "Los influencers que fueron pagaron". Luego, la periodista dio un ejemplo concreto para respaldar su versión: "Un influencer que se hace llamar @Unpocodecocker contó que pagó los 7 millones".

