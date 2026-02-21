La millonaria cifra que Wanda habría pagado para estar en la "casita" de Bad Bunny

Por otro lado, en Intrusos, se habló sobre la presencia de Nara en el exclusivo sector del recital del músico. En pleno debate, Marcela Tauro sorprendió al revelar la cifra que, según le informaron, habría que desembolsar para acceder a ese espacio privilegiado.

image

La mediática estuvo en la "casita" de Bad Bunny junto a otros famosos. "Acá me dicen '7 millones de pesos salía entrar a la casita'", contó la panelista al aire, dejando atónitos a sus compañeros.