Vuelco en Ruta 40: falleció una mujer y hay tres heridos

image

Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora falleció prácticamente en el acto. La víctima era oriunda de la provincia de Mendoza, lo que generó conmoción tanto en el lugar del hecho como entre los equipos de emergencia que trabajaron en la asistencia.

Los otros tres ocupantes lograron sobrevivir, aunque sufrieron diversas lesiones producto del vuelco. Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, fueron trasladados al Hospital San Roque para una evaluación más completa. Hasta el momento no trascendió oficialmente la gravedad de sus estados de salud.

En el operativo intervino personal de la Comisaría 21ª, con jurisdicción en la zona, junto a integrantes de la UFI Norte, que quedaron a cargo de la investigación. Las pericias buscarán determinar la mecánica del vuelco, el estado de la calzada, las condiciones de visibilidad y si existió intervención de terceros.

La investigación continúa mientras la comunidad de Jáchal intenta asimilar otra tragedia en una de las rutas más transitadas del norte sanjuanino.