Canal 8 y su nueva programación: así queda la grilla con la llegada de Telefe
Tras anunciar el desembarco de Telefe en su pantalla, Canal 8 dio a conocer la programación completa que comenzará a regir desde esta semana. La nueva grilla combina clásicos nacionales, realities, fútbol internacional y una sólida producción sanjuanina.
A partir de este lunes 23, la pantalla de Canal 8 comenzará a vivir una nueva etapa con el desembarco oficial de Telefe y una grilla completamente renovada que arranca con uno de los platos fuertes del año: el debut de Gran Hermano Generación Dorada.
Desde ese día, la programación sumará ficción, realities, entretenimiento en vivo y los partidos de la Copa Libertadores, consolidando un cambio histórico en la televisión sanjuanina que ya había sido anticipado en el anuncio oficial realizado esta semana.
Mañanas con identidad local
De lunes a viernes la programación arranca bien temprano:
La franja informativa del mediodía sigue siendo uno de los pilares del canal.
Embed - Canal 8 San Juan on Instagram: "CANAL 8 SUMA TELEFE Y HAY GRANDES NOVEDADES A partir de este lunes 23, la programación se renueva con la llegada de Telefe a Canal 8. Marley te cuenta todo lo que vas a poder disfrutar desde esta semana. #TelefeEnCanal8 #TVAbierta #Estrenos #SanJuan"
View this post on Instagram
Tardes combinadas: producción propia y novelas
Durante la tarde, la pantalla mezcla contenidos locales y ficciones de Telefe:
14:00 – Inquietos TV
15:00 – Pasión Prohibida (Telefe)
16:00 – Bahar: ¿Estás lista para despertar? (Telefe)
17:00 – La Traición (Telefe)
18:00 – Encendidos
19:00 – El 8 a la Tarde
20:00 – Pensar San Juan
21:00 – Noticiero 8 Segunda Edición
Las novelas aparecen como uno de los grandes fuertes de la programación diaria, apuntando a un público consolidado en esa franja.
Prime time: realities y grandes formatos
Las noches de Canal 8 tendrán fuerte impronta nacional:
22:00 – Gran Hermano Generación Dorada / MasterChef (según día)
Luego del reality, continúa Cine sin Cortes
Los fines de semana también suman contenido destacado:
Sábado
Mañana: El Chavo y El Chapulín Colorado
Tarde: Cine Telefe
Noche: MasterChef Edición Especial y Escape Perfecto
Trasnoche: Cine sin Cortes
Domingo
Mañana: El Chavo y El Chapulín Colorado
Tarde: Cine Telefe
20:00 – Escape Perfecto
21:30 – Por el Mundo
22:30 – MasterChef Celebrity
00:00 – Código Viaje
Trasnoche: Cine sin Cortes
Copa Libertadores, otro atractivo fuerte
La pantalla del 8 también incorporará la Copa Libertadores, uno de los torneos más convocantes del continente. Los partidos se integrarán en la grilla semanal, reforzando la propuesta deportiva del canal.
Una etapa nueva con identidad propia
Más allá de los grandes formatos nacionales, Canal 8 conserva una fuerte presencia local con programas periodísticos, culturales y de interés general. La estrategia es clara: combinar rating nacional con cercanía provincial.
Con esta grilla detallada y horarios definidos, el canal histórico de San Juan inicia una etapa que proyecta un 2026 competitivo y con mayor volumen de audiencia.