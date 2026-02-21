"
Canal 8 y su nueva programación: así queda la grilla con la llegada de Telefe

Tras anunciar el desembarco de Telefe en su pantalla, Canal 8 dio a conocer la programación completa que comenzará a regir desde esta semana. La nueva grilla combina clásicos nacionales, realities, fútbol internacional y una sólida producción sanjuanina.

A partir de este lunes 23, la pantalla de Canal 8 comenzará a vivir una nueva etapa con el desembarco oficial de Telefe y una grilla completamente renovada que arranca con uno de los platos fuertes del año: el debut de Gran Hermano Generación Dorada.

Desde ese día, la programación sumará ficción, realities, entretenimiento en vivo y los partidos de la Copa Libertadores, consolidando un cambio histórico en la televisión sanjuanina que ya había sido anticipado en el anuncio oficial realizado esta semana.

image

Mañanas con identidad local

De lunes a viernes la programación arranca bien temprano:

  • 06:00 – LAJE

  • 08:00 – Punto de Partida

  • 09:00 – Infinito TV

  • 10:00 – Somos

  • 11:00 – Todo Normal

  • 12:00 – Retro TV

  • 12:30 – Mundo Fit

  • 13:00 – Noticiero 8 Primera Edición

La franja informativa del mediodía sigue siendo uno de los pilares del canal.

Tardes combinadas: producción propia y novelas

Durante la tarde, la pantalla mezcla contenidos locales y ficciones de Telefe:

  • 14:00 – Inquietos TV

  • 15:00 – Pasión Prohibida (Telefe)

image

  • 16:00 – Bahar: ¿Estás lista para despertar? (Telefe)

image

  • 17:00 – La Traición (Telefe)

  • 18:00 – Encendidos

  • 19:00 – El 8 a la Tarde

  • 20:00 – Pensar San Juan

  • 21:00 – Noticiero 8 Segunda Edición

Las novelas aparecen como uno de los grandes fuertes de la programación diaria, apuntando a un público consolidado en esa franja.

image

Prime time: realities y grandes formatos

Las noches de Canal 8 tendrán fuerte impronta nacional:

  • 22:00 – Gran Hermano Generación Dorada / MasterChef (según día)

  • Luego del reality, continúa Cine sin Cortes

image

Los fines de semana también suman contenido destacado:

Sábado

  • Mañana: El Chavo y El Chapulín Colorado

  • Tarde: Cine Telefe

  • Noche: MasterChef Edición Especial y Escape Perfecto

  • Trasnoche: Cine sin Cortes

image

Domingo

  • Mañana: El Chavo y El Chapulín Colorado

  • Tarde: Cine Telefe

  • 20:00 – Escape Perfecto

  • 21:30 – Por el Mundo

  • 22:30 – MasterChef Celebrity

  • 00:00 – Código Viaje

  • Trasnoche: Cine sin Cortes

Copa Libertadores, otro atractivo fuerte

La pantalla del 8 también incorporará la Copa Libertadores, uno de los torneos más convocantes del continente. Los partidos se integrarán en la grilla semanal, reforzando la propuesta deportiva del canal.

image

Una etapa nueva con identidad propia

Más allá de los grandes formatos nacionales, Canal 8 conserva una fuerte presencia local con programas periodísticos, culturales y de interés general. La estrategia es clara: combinar rating nacional con cercanía provincial.

Con esta grilla detallada y horarios definidos, el canal histórico de San Juan inicia una etapa que proyecta un 2026 competitivo y con mayor volumen de audiencia.

