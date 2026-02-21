Canal 8 y su nueva programación: así queda la grilla con la llegada de Telefe

06:00 – LAJE

08:00 – Punto de Partida

09:00 – Infinito TV

10:00 – Somos

11:00 – Todo Normal

12:00 – Retro TV

12:30 – Mundo Fit

13:00 – Noticiero 8 Primera Edición

La franja informativa del mediodía sigue siendo uno de los pilares del canal.

Tardes combinadas: producción propia y novelas

Durante la tarde, la pantalla mezcla contenidos locales y ficciones de Telefe:

14:00 – Inquietos TV

15:00 – Pasión Prohibida (Telefe)

16:00 – Bahar: ¿Estás lista para despertar? (Telefe)

17:00 – La Traición (Telefe)

18:00 – Encendidos

19:00 – El 8 a la Tarde

20:00 – Pensar San Juan

21:00 – Noticiero 8 Segunda Edición

Las novelas aparecen como uno de los grandes fuertes de la programación diaria, apuntando a un público consolidado en esa franja.

Prime time: realities y grandes formatos

Las noches de Canal 8 tendrán fuerte impronta nacional:

22:00 – Gran Hermano Generación Dorada / MasterChef (según día)

Luego del reality, continúa Cine sin Cortes

Los fines de semana también suman contenido destacado:

Sábado

Mañana: El Chavo y El Chapulín Colorado

Tarde: Cine Telefe

Noche: MasterChef Edición Especial y Escape Perfecto

Trasnoche: Cine sin Cortes

Domingo

Mañana: El Chavo y El Chapulín Colorado

Tarde: Cine Telefe

20:00 – Escape Perfecto

21:30 – Por el Mundo

22:30 – MasterChef Celebrity

00:00 – Código Viaje

Trasnoche: Cine sin Cortes

Copa Libertadores, otro atractivo fuerte

La pantalla del 8 también incorporará la Copa Libertadores, uno de los torneos más convocantes del continente. Los partidos se integrarán en la grilla semanal, reforzando la propuesta deportiva del canal.

Una etapa nueva con identidad propia

Más allá de los grandes formatos nacionales, Canal 8 conserva una fuerte presencia local con programas periodísticos, culturales y de interés general. La estrategia es clara: combinar rating nacional con cercanía provincial.

Con esta grilla detallada y horarios definidos, el canal histórico de San Juan inicia una etapa que proyecta un 2026 competitivo y con mayor volumen de audiencia.