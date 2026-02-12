"
Wanda y Maxi sorpendieron con una publicación por el Día de los Enamorados

La expareja publicó un video en conjunto en sus redes sociales, bromeando sobre sus talentos en la cocina mientras comparten mates y preparativos para un viaje a la costa.

Wanda Nara y Maxi López sorprendieron a sus seguidores al mostrarse nuevamente juntos en una colaboración por el Día de los Enamorados, dejando atrás años de conflictos mediáticos y confirmando su buena relación actual.

La "propuesta" de los exes para este 14 de febrero invita a sus seguidores a un festival en Mar del Plata donde ambos formarán parte. El evento, que se realizará en Plaza del Agua a partir de las 20:00 hs, contará con música en vivo y gastronomía. __IP__

Esta nueva alianza refleja cómo la pareja logró transformar su turbulento pasado a un presente de colaboración y respeto.

FUENTE: PrimiciasYa

