Wanda Nara y Maxi López sorprendieron a sus seguidores al mostrarse nuevamente juntos en una colaboración por el Día de los Enamorados, dejando atrás años de conflictos mediáticos y confirmando su buena relación actual.
San Juan 8 > Espectáculos > Wanda Nara
Wanda y Maxi sorpendieron con una publicación por el Día de los Enamorados
La expareja publicó un video en conjunto en sus redes sociales, bromeando sobre sus talentos en la cocina mientras comparten mates y preparativos para un viaje a la costa.