"No nos vamos a dejar atropellar", advirtió la UTA sobre la reforma laboral

Un nuevo escenario sindical

El titular de la UTA local reconoció que el nuevo contexto obligará a replantear estrategias gremiales. “Deberemos evolucionar y aprender una nueva forma de defender los derechos de las compañeras y los compañeros. Será un desafío para todos los dirigentes que hoy estamos en actividad”, expresó.

Además, cuestionó la forma en que se trató la norma en el Congreso. “Se trató una ley laboral hablando de coparticipación y cuestiones que nada tenían que ver con los derechos de los trabajadores. Lamentablemente esto se llevó a cabo en la madrugada y ya se plasmó”, señaló.

Maldonado también dejó un mensaje dirigido a los legisladores que votaron a favor. “Verán los diputados cuando vuelvan a la provincia cómo les darán la cara a los trabajadores, que los pusieron convencidos de que iban a luchar por sus derechos”, afirmó.

Para el dirigente, el resultado era previsible desde el inicio del debate. “Desde el primer minuto estábamos condenados antes de ser juzgados. Era un sueño pensar que esta ley en Diputados se la pudiera voltear”, indicó. Y advirtió que las consecuencias serán de largo plazo: “Es una ley que tanto daño nos va a hacer y que tantos años les va a costar a los nuevos trabajadores recuperar”.

Finalmente, aclaró que el gremio no se oponía a una actualización normativa, pero sí al contenido de la reforma. “Nunca dijimos que no había que modernizar la ley, porque hay que evolucionar, pero no era esta la manera. No era una modernización como nos quisieron hacer creer”, concluyó.