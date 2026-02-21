"No nos vamos a dejar atropellar", advirtió la UTA sobre la reforma laboral
Héctor Maldonado, titular de la UTA San Juan, rechazó la media sanción en Diputados y advirtió que el sindicalismo “no se va a dejar atropellar”.
Tras la media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan, Héctor Maldonado, expresó un fuerte rechazo y calificó la jornada como una de las más negativas para el movimiento obrero.
“Creo que nos ha tocado transitar ayer uno de los días más tristes en lo que a los derechos de los trabajadores se afecta”, sostuvo el dirigente sindical. Y fue más allá: “En la jornada de ayer ya se avanzó en avasallar todos los derechos que durante tantos años costó conquistar. La verdad que ayer se los aplastó de una forma increíble”.
Maldonado también apuntó contra los sectores empresarios que respaldaron la iniciativa. “El mensaje que le hemos enviado a aquellos empresarios que hoy aplauden la reforma laboral es que no les va a ser fácil, habiendo retrocedido 100 años mínimo para atrás”, afirmó. En ese sentido, advirtió que el sindicalismo no adoptará una postura pasiva: “Hemos demostrado que no vamos a ser fáciles, que tampoco nos vamos a dejar atropellar”.
El titular de la UTA local reconoció que el nuevo contexto obligará a replantear estrategias gremiales. “Deberemos evolucionar y aprender una nueva forma de defender los derechos de las compañeras y los compañeros. Será un desafío para todos los dirigentes que hoy estamos en actividad”, expresó.
Además, cuestionó la forma en que se trató la norma en el Congreso. “Se trató una ley laboral hablando de coparticipación y cuestiones que nada tenían que ver con los derechos de los trabajadores. Lamentablemente esto se llevó a cabo en la madrugada y ya se plasmó”, señaló.
Maldonado también dejó un mensaje dirigido a los legisladores que votaron a favor. “Verán los diputados cuando vuelvan a la provincia cómo les darán la cara a los trabajadores, que los pusieron convencidos de que iban a luchar por sus derechos”, afirmó.
Para el dirigente, el resultado era previsible desde el inicio del debate. “Desde el primer minuto estábamos condenados antes de ser juzgados. Era un sueño pensar que esta ley en Diputados se la pudiera voltear”, indicó. Y advirtió que las consecuencias serán de largo plazo: “Es una ley que tanto daño nos va a hacer y que tantos años les va a costar a los nuevos trabajadores recuperar”.
Finalmente, aclaró que el gremio no se oponía a una actualización normativa, pero sí al contenido de la reforma. “Nunca dijimos que no había que modernizar la ley, porque hay que evolucionar, pero no era esta la manera. No era una modernización como nos quisieron hacer creer”, concluyó.