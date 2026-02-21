"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Agua Negra

Así está el Paso de Agua Negra y las rutas provinciales

El Paso Internacional de Agua Negra está habilitado de 7 a 17 por Ruta 150. Piden extremar precaución y respetar límites de velocidad.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra habilitado para circular entre las 07:00 y las 17:00 horas.

El cruce, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, funciona con horario restringido y las autoridades recomiendan circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y mantener máxima precaución durante todo el trayecto.

Para consultar el estado actualizado del paso, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/

Te puede interesar...

Estado de rutas provinciales

Por su parte, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) dio a conocer el estado de las rutas en distintos departamentos y pidió circular con precaución en zonas de badenes, a baja velocidad por posible material de arrastre y ante la presencia de equipos trabajando.

Sarmiento

Transitable con precaución.

  • RP 351 (Retamito – RN 40): con equipos trabajando.

  • RP 162 (Punta del Médano): con equipos trabajando.

Jáchal

Transitable con precaución.

  • RP 478 (El Volcán): equipos trabajando.

  • RP 453 (Gran China): equipos trabajando.

  • RP 456 (Eugenio Flores): equipos trabajando.

Iglesia

Transitable con precaución.

  • RP 405 (Tudcum – Rodeo): equipos trabajando.

  • RP 430 (Angualasto – San Guillermo): equipos trabajando.

Valle Fértil

Transitable con precaución, con sectores intransitables.

  • RP 511 (hasta límite con La Rioja): equipos trabajando.

  • RP 523 (Villa San Agustín – La Majadita): equipos trabajando.

  • RP 507: equipos trabajando.

  • Camino Sierra de Elizondo: intransitable.

Calingasta

Transitable con precaución.

  • RP 406 (Tamberías): equipos trabajando.

Pocito

  • RP 159 (Calle 6 y RP 64): intransitable por hundimiento de loza en puente.

Teléfonos útiles

  • Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073

  • Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales: (264) 4307246 – 4307251 – 4307208

  • Gendarmería Nacional – Sección Las Flores: (2647) 497002

  • Gendarmería Nacional – Escuadrón 25 Jáchal: (2647) 420473

  • Dirección Nacional de Vialidad: (264) 4213534 – 4212966 – 4212532

  • Hospital Tomás Perón (Emergencias 107)

Las autoridades recordaron que ante cualquier eventualidad se debe priorizar la seguridad y consultar siempre fuentes oficiales antes de emprender viaje.

Temas

Te puede interesar