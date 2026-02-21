Así está el Paso de Agua Negra y las rutas provinciales

Estado de rutas provinciales
Por su parte, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) dio a conocer el estado de las rutas en distintos departamentos y pidió circular con precaución en zonas de badenes, a baja velocidad por posible material de arrastre y ante la presencia de equipos trabajando.
Sarmiento
Transitable con precaución.
Jáchal
Transitable con precaución.
-
RP 478 (El Volcán): equipos trabajando.
-
RP 453 (Gran China): equipos trabajando.
-
RP 456 (Eugenio Flores): equipos trabajando.
Iglesia
Transitable con precaución.
Valle Fértil
Transitable con precaución, con sectores intransitables.
-
RP 511 (hasta límite con La Rioja): equipos trabajando.
-
RP 523 (Villa San Agustín – La Majadita): equipos trabajando.
-
RP 507: equipos trabajando.
-
Camino Sierra de Elizondo: intransitable.
Calingasta
Transitable con precaución.
Pocito
Teléfonos útiles
-
Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073
-
Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales: (264) 4307246 – 4307251 – 4307208
-
Gendarmería Nacional – Sección Las Flores: (2647) 497002
-
Gendarmería Nacional – Escuadrón 25 Jáchal: (2647) 420473
-
Dirección Nacional de Vialidad: (264) 4213534 – 4212966 – 4212532
-
Hospital Tomás Perón (Emergencias 107)
Las autoridades recordaron que ante cualquier eventualidad se debe priorizar la seguridad y consultar siempre fuentes oficiales antes de emprender viaje.