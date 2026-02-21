Prestianni declaró y juró que no le gritó "mono" a Vinícius: qué palabra dijo

La versión del futbolista argentino

Según información confirmada por TyC Sports, Prestianni declaró que nunca pronunció la palabra "mono" y que, en cambio, le gritó "maricón" a Vinícius Júnior en medio de la tensión posterior al gol del equipo español. La admisión, aunque descarta el componente racista, podría igualmente derivar en sanciones.

El incidente se produjo tras el tanto del brasileño, que significó el 1-0 para el conjunto madrileño. Luego de celebrar con un baile cerca del córner, el jugador argentino se dirigió hacia él cubriéndose la boca, lo que despertó sospechas inmediatas.

Vinícius reaccionó de forma inmediata y acudió al árbitro para denunciar lo ocurrido. El encuentro se interrumpió durante varios minutos mientras se analizaba la situación, en un contexto de fuerte tensión dentro del estadio.

Repercusiones y expectativa por el fallo

El episodio no tardó en generar reacciones en todo el mundo del fútbol. Desde el entorno del Real Madrid, figuras como Kylian Mbappé expresaron su respaldo al brasileño, mientras que la UEFA inició una investigación formal para esclarecer lo sucedido.

A su vez, la FIFA reiteró su postura de tolerancia cero frente al racismo, en línea con la creciente presión internacional para endurecer sanciones en este tipo de casos.

En paralelo, Prestianni manifestó su intención de estar presente en el partido de vuelta, que se disputará en el Santiago Bernabéu. El clima previsto para ese encuentro es de alta tensión, con un recibimiento hostil esperado para el futbolista argentino mientras se aguarda la decisión final de las autoridades.