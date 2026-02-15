Después de tantas idas y vueltas, rumores y desmentidas, Wanda Nara decidió poner fin a las especulaciones y blanquear su reconciliación con Martín Migueles. La confirmación llegó a través de sus redes sociales, donde la empresaria y conductora dejó un mensaje contundente.
Wanda Nara confirmó su reconciliación con una foto
"Te amo", escribió la cantante de Bad Bitch sobre una foto de Migueles, en la que se lo ve de perfil con anteojos de sol. A esa historia de Instagram le sumó un emoji de un tarro de miel y una carita babeándose.