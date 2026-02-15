Wanda Nara confirmó su reconciliación con una foto

"Te amo", escribió la cantante de Bad Bitch sobre una foto de Migueles, en la que se lo ve de perfil con anteojos de sol. A esa historia de Instagram le sumó un emoji de un tarro de miel y una carita babeándose.

La mediática también compartió con sus seguidores cómo celebró San Valentín. "Hola MDQ", publicó junto a una postal de la playa acompañada por dos ramos de rosas rojas. El gesto recordó al que Mauro Icardi tuvo con la China Suárez, quien le regaló dos bouquet de flores, uno con forma de corazón por el Día de los Enamorados.