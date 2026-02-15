"
Wanda Nara

Wanda Nara confirmó su reconciliación con una foto

Después de tantas idas y vueltas, rumores y desmentidas, Wanda Nara decidió poner fin a las especulaciones y blanquear su reconciliación con Martín Migueles. La confirmación llegó a través de sus redes sociales, donde la empresaria y conductora dejó un mensaje contundente.

"Te amo", escribió la cantante de Bad Bitch sobre una foto de Migueles, en la que se lo ve de perfil con anteojos de sol. A esa historia de Instagram le sumó un emoji de un tarro de miel y una carita babeándose.

La mediática también compartió con sus seguidores cómo celebró San Valentín. "Hola MDQ", publicó junto a una postal de la playa acompañada por dos ramos de rosas rojas. El gesto recordó al que Mauro Icardi tuvo con la China Suárez, quien le regaló dos bouquet de flores, uno con forma de corazón por el Día de los Enamorados.

Para completar la jornada, Wanda subió otra imagen desde un hotel, mostrando un desayuno especial, con lo que dejó en claro que el festejo fue tan íntimo como cargado de detalles románticos.

Con estas publicaciones, la empresaria confirmó su relación con Migueles transformando su San Valentín en un verdadero acontecimiento público.

FUENTE: PrimiciasYa

