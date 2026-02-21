"
Netflix anuncia la tercera temporada de "En el Barro" tras el éxito de la segunda

La noticia llega después de que la segunda temporada lograra un lugar en el Top 10 global, destacándose con 2.5 millones de visualizaciones a nivel mundial.

A pocos días de su estreno, Netflix ha confirmado que la serie En el barro contará con una tercera temporada. La producción continuará desarrollando la historia de las presas de La Quebrada, expandiendo así el universo carcelario femenino que ha capturado la atención de audiencias a nivel mundial.

Desde su lanzamiento el 13 de febrero, la segunda temporada de En el barro ha alcanzado el primer puesto en el Top 10 Semanal en Argentina y ha logrado posicionarse en el Top 10 de varios países de América y Europa, incluyendo España, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. A nivel global, se ha colocado en el puesto #6 de las series de habla no inglesa, acumulando 2.5 millones de visualizaciones en todo el mundo.

image

La segunda temporada, actualmente disponible en la plataforma, retoma la narrativa en una Quebrada transformada. La protagonista, Gladys, "La Borges" (Ana Garibaldi), regresa al penal enfrentándose a un entorno dominado por nuevas bandas y formas de organización que imponen sus propias reglas.

En un ecosistema liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), Gladys debe forjar alianzas inesperadas, incluyendo a Nicole (Eugenia "China" Suárez), y apoyarse en las "Embarradas" y La Zurda (Lorena Vega) para sobrevivir y proteger a los suyos.

La serie, protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, cuenta con un elenco destacado que incluye a Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. La temporada también presenta la actuación especial de Verónica Llinás, así como participaciones de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, además de la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

