Netflix anuncia la tercera temporada de "En el Barro" tras el éxito de la segunda

Desde su lanzamiento el 13 de febrero, la segunda temporada de En el barro ha alcanzado el primer puesto en el Top 10 Semanal en Argentina y ha logrado posicionarse en el Top 10 de varios países de América y Europa, incluyendo España, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. A nivel global, se ha colocado en el puesto #6 de las series de habla no inglesa, acumulando 2.5 millones de visualizaciones en todo el mundo.

La segunda temporada, actualmente disponible en la plataforma, retoma la narrativa en una Quebrada transformada. La protagonista, Gladys, "La Borges" (Ana Garibaldi), regresa al penal enfrentándose a un entorno dominado por nuevas bandas y formas de organización que imponen sus propias reglas.