"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Vicuña

El guiño de la China para Icardi y el palo para Vicuña

Todos los caminos conducen a él”. El guiño no era menor y rápidamente comenzó a replicarse.

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena y, una vez más, su nombre se metió de lleno en el torbellino del Wandagate. En medio del revuelo que se generó cuando Mauro Icardi sorprendió a todos al desarchivar fotos con Wanda Nara durante una noche en Estambul, cada movimiento empezó a leerse con lupa. Y como si fuera poco, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) aseguró después tener pruebas de que el delantero del Galatasaray la llamó de madrugada. En ese contexto cargado de versiones cruzadas y suspicacias, Eugenia tuvo un gesto que no pasó inadvertido.

Horas antes, la actriz había salido a respaldar a su pareja y a desmentir una versión que circuló con fuerza: un video en el que se veía a un hombre muy parecido a Mauro besando a una mujer en el VIP de un boliche en Estambul al que asistió al cumpleaños de un compañero del club. Tras ese descargo, cuando parecía que el tema quedaba ahí, la China volvió a mover las redes con un comentario que muchos interpretaron como un mensaje con doble filo.

La situación se dio en X (ex Twitter), donde una cuenta fanática de la actriz y su pareja compartió una publicación con dos imágenes: por un lado, la puerta del camarín que ella misma mostró de la serie En el Barro (Netflix), con el número “9”; por el otro, una foto del futbolista del Galatasaray acompañada por la frase: “Todos los caminos conducen a él”. El guiño no era menor y rápidamente comenzó a replicarse.

Te puede interesar...

Pero lo que terminó de encender el debate fue la respuesta de la propia China. Entre todas las opciones posibles, eligió una frase cargada de simbolismo y antecedentes. “Mi hilo rojo”, escribió, sumando un corazón rojo que completó el mensaje. Tres palabras que bastaron para que estallaran las interpretaciones.

Desde la cuenta oficial de SQP (América TV) no dejaron pasar el detalle y lanzaron una ironía directa: “Y a Vicuña también, ¿no?”. La referencia no fue casual. El hilo rojo es el título de la película en la que la China Suárez y Benjamín Vicuña se conocieron, se enamoraron y comenzaron una relación que estuvo marcada por el recordado escándalo del motorhome cuando Pampita, por entonces pareja del chileno, los encontró teniendo sexo. Además, él es el padre de sus hijos Magnolia y Amancio.

Así, en medio de un clima ya enrarecido por las fotos desarchivadas y las supuestas llamadas nocturnas, un simple comentario volvió a colocar a la actriz en el centro de todas las miradas. Porque en esta historia, cada palabra parece tener historia propia.

FUENTE: PrimiciasYa

Temas

Te puede interesar