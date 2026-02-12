La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena y, una vez más, su nombre se metió de lleno en el torbellino del Wandagate. En medio del revuelo que se generó cuando Mauro Icardi sorprendió a todos al desarchivar fotos con Wanda Nara durante una noche en Estambul, cada movimiento empezó a leerse con lupa. Y como si fuera poco, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) aseguró después tener pruebas de que el delantero del Galatasaray la llamó de madrugada. En ese contexto cargado de versiones cruzadas y suspicacias, Eugenia tuvo un gesto que no pasó inadvertido.
El guiño de la China para Icardi y el palo para Vicuña
Todos los caminos conducen a él”. El guiño no era menor y rápidamente comenzó a replicarse.