Remodelar el baño: los 8 pasos clave para no fallar

No es lo mismo un baño principal que uno de visitas. Hay que evaluar cuántas personas lo usarán, con qué frecuencia y qué necesidades específicas tendrá el espacio.

image

2. Decidir el diseño y la distribución

Antes de romper paredes, es necesario analizar la circulación, el espacio de guardado y la ubicación de puertas, ventanas y cañerías existentes. También definir si se necesitará una ducha más amplia o soluciones compactas.

image

3. Ordenar plomería y electricidad

El diseño debe adaptarse a las instalaciones existentes o prever modificaciones. Definir dónde irán las canillas, si estarán fijadas a la bañera, al lavatorio o empotradas en la pared, evita cambios costosos más adelante.

4. Elegir bañera, inodoro y tocador

Si la bañera será protagonista, su estilo y material marcarán el carácter del ambiente. Lo mismo ocurre con el inodoro y el mueble de guardado: deben combinar funcionalidad y estética.

5. Seleccionar los azulejos

Los revestimientos no son un detalle menor. La forma de colocarlos puede transformar por completo la percepción del espacio: desde un baño sereno y minimalista hasta uno más audaz y con personalidad.

image

6. Definir la paleta de colores

Conviene elegir primero los azulejos y luego la pintura. De esta manera es más sencillo lograr una combinación armónica que unifique todo el ambiente.

7. Planificar la iluminación

Una buena iluminación puede ampliar visualmente un baño pequeño o generar un clima más íntimo en uno grande. Lo ideal es combinar luz funcional con luminarias decorativas.

8. Incorporar accesorios y detalles

Espejos, grifería, textiles y pequeños elementos decorativos aportan carácter. Detalles en latón, texturas naturales o toques de color pueden sumar calidez sin perder practicidad.

Equilibrar estilo y funcionalidad

Remodelar un baño puede parecer una tarea abrumadora, pero con planificación el proceso se vuelve más simple. La clave está en encontrar el equilibrio entre diseño y practicidad, logrando un espacio que responda a las necesidades diarias sin resignar identidad.