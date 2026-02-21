"
Quién era la mujer fallecida en el vuelco en Jáchal

Identificaron a la mujer que perdió la vida en el violento vuelco ocurrido durante la madrugada de este sábado 21 de febrero sobre la Ruta Nacional 40, en el departamento Jáchal. La víctima fue reconocida como Claudia Liliana Gurrieri, de 61 años, oriunda de Mendoza. Falleció prácticamente en el acto producto del fuerte impacto.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 02:00, a unos 30 kilómetros de la localidad de San José de Jáchal. En ese momento, Olga Cayetana Escudero, de 76 años, conducía un utilitario Renault Oroch rojo en el que viajaban cuatro personas.

image

Por causas que aún son materia de investigación, la conductora perdió el control del vehículo, se salió de la calzada y protagonizó un violento vuelco a un costado de la ruta. Como consecuencia del impacto, Gurrieri sufrió las heridas más graves y murió en el lugar, pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Los otros tres ocupantes del rodado fueron asistidos en el sitio y luego trasladados al hospital San Roque para recibir atención médica. Hasta el momento no trascendió oficialmente la gravedad de sus estados de salud.

En el operativo trabajó personal de la Comisaría 21ª con jurisdicción en la zona, junto a integrantes de la UFI Norte, quienes quedaron a cargo de las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho. Entre los puntos a establecer figuran el estado de la calzada, las condiciones de visibilidad y si existió algún factor externo que influyera en el vuelco.

El hecho generó conmoción tanto entre quienes circulaban por el lugar como en la comunidad, por la magnitud del impacto y el desenlace fatal.

