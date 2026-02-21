Quién era la mujer fallecida en el vuelco en Jáchal

Los otros tres ocupantes del rodado fueron asistidos en el sitio y luego trasladados al hospital San Roque para recibir atención médica. Hasta el momento no trascendió oficialmente la gravedad de sus estados de salud.

En el operativo trabajó personal de la Comisaría 21ª con jurisdicción en la zona, junto a integrantes de la UFI Norte, quienes quedaron a cargo de las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho. Entre los puntos a establecer figuran el estado de la calzada, las condiciones de visibilidad y si existió algún factor externo que influyera en el vuelco.

El hecho generó conmoción tanto entre quienes circulaban por el lugar como en la comunidad, por la magnitud del impacto y el desenlace fatal.