Identificaron a la mujer que perdió la vida en el violento vuelco ocurrido durante la madrugada de este sábado 21 de febrero sobre la Ruta Nacional 40, en el departamento Jáchal. La víctima fue reconocida como Claudia Liliana Gurrieri, de 61 años, oriunda de Mendoza. Falleció prácticamente en el acto producto del fuerte impacto.
Quién era la mujer fallecida en el vuelco en Jáchal
