Tras el final de su relación con la actriz y cantante Maia Reficco, Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la atención, aunque esta vez no por cuestiones vinculadas a su vida amorosa ni a su carrera deportiva. En las últimas horas, el piloto argentino reveló que atravesó una desagradable situación mientras disfrutaba de unos días de descanso en Europa, una experiencia que rápidamente despertó la reacción de sus seguidores.
Le robaron a Franco Colapinto y le llevaron hasta el bolso matero
El joven corredor había viajado a Italia para aprovechar sus vacaciones. Sin embargo, la tranquilidad de su estadía se vio interrumpida cuando sufrió un robo.