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Le robaron a Franco Colapinto y le llevaron hasta el bolso matero

El joven corredor había viajado a Italia para aprovechar sus vacaciones. Sin embargo, la tranquilidad de su estadía se vio interrumpida cuando sufrió un robo.

Tras el final de su relación con la actriz y cantante Maia Reficco, Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la atención, aunque esta vez no por cuestiones vinculadas a su vida amorosa ni a su carrera deportiva. En las últimas horas, el piloto argentino reveló que atravesó una desagradable situación mientras disfrutaba de unos días de descanso en Europa, una experiencia que rápidamente despertó la reacción de sus seguidores.

En medio del receso de la temporada automovilística, el joven corredor había viajado a Italia para aprovechar sus vacaciones. Sin embargo, la tranquilidad de su estadía se vio interrumpida cuando sufrió un robo, un episodio que decidió compartir públicamente a través de sus redes sociales. Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, el relato no tardó en viralizarse y generó una fuerte repercusión entre sus fanáticos.

Desde su cuenta de Instagram, Franco Colapinto publicó un carrusel con distintas postales de su paso por territorio italiano. Junto a las imágenes aprovechó para expresar, con una mezcla de indignación e ironía, lo ocurrido. "Últimas fotos de esta ropa, mate, etc, etc. Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten", escribió, acompañando sus palabras con emojis de enojo y llanto.

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Más tarde, el piloto volvió a referirse al episodio mediante una historia virtual en la misma red social. Allí amplió el relato y apeló nuevamente al humor para describir lo sucedido, aunque con el correr de las horas decidió eliminar esa publicación. En ese mensaje expresó: "Y quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino… Plis, ni la matera dejaron loco. Estoy seguro de que no les va a gustar el mate".

El hecho ocurrió durante el período de vacaciones que tienen los pilotos antes de retomar la actividad oficial de la Fórmula 1. Colapinto había elegido Italia como destino para relajarse, desconectarse de la intensa exigencia que implica la competencia y recargar energías antes de afrontar la segunda parte del calendario. No obstante, ese plan quedó marcado por este inesperado episodio delictivo.

Más allá del mal momento que le tocó atravesar durante su descanso en Europa, el joven argentino ya apunta a dejar atrás lo sucedido. Con la mirada puesta en los desafíos deportivos que tendrá por delante en lo que resta de la temporada, Franco Colapinto intentará enfocarse nuevamente en la competencia y continuar con su preparación para encarar el regreso a las pistas.

FUENTE: PrimiciaYa

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