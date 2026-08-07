Le robaron a Franco Colapinto y le llevaron hasta el bolso matero

Más tarde, el piloto volvió a referirse al episodio mediante una historia virtual en la misma red social. Allí amplió el relato y apeló nuevamente al humor para describir lo sucedido, aunque con el correr de las horas decidió eliminar esa publicación. En ese mensaje expresó: "Y quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino… Plis, ni la matera dejaron loco. Estoy seguro de que no les va a gustar el mate".

El hecho ocurrió durante el período de vacaciones que tienen los pilotos antes de retomar la actividad oficial de la Fórmula 1. Colapinto había elegido Italia como destino para relajarse, desconectarse de la intensa exigencia que implica la competencia y recargar energías antes de afrontar la segunda parte del calendario. No obstante, ese plan quedó marcado por este inesperado episodio delictivo.

Más allá del mal momento que le tocó atravesar durante su descanso en Europa, el joven argentino ya apunta a dejar atrás lo sucedido. Con la mirada puesta en los desafíos deportivos que tendrá por delante en lo que resta de la temporada, Franco Colapinto intentará enfocarse nuevamente en la competencia y continuar con su preparación para encarar el regreso a las pistas.