Detrás del mito futbolístico de Lionel Messi existe una estructura familiar construida con base en el esfuerzo, el trabajo y el amor incondicional. Sus padres, Jorge Messi y Celia Cuccittini —conocidos cariñosamente en su barrio natal de Rosario como “Peluca” y “Puchi”—, protagonizaron una historia que comenzó en la adolescencia y se transformó en el sostén clave del astro rosarino.
La historia de amor de Jorge Messi y Celia Cuccittini, pilares de Lionel
Se conocieron de adolescentes en un barrio humilde de Rosario, trabajaron incansablemente para sostener a sus cuatro hijos y tomaron la difícil decisión de dividirse entre España y Argentina para impulsar la carrera del capitán.