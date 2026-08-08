La historia de amor de Jorge Messi y Celia Cuccittini, pilares de Lionel

Nacidos a fines de la década del 50, se conocieron en el humilde barrio Las Heras y contrajeron matrimonio el 17 de junio de 1978. En aquellos años, Celia trabajaba en un taller de bobinas magnéticas y realizaba labores domésticas, mientras que Jorge, de oficio albañil e inspector en la metalúrgica Acindar, se esforzó hasta obtener el título de técnico químico para sacar adelante a su familia, integrada por sus cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

El momento crucial para la familia llegó cuando debieron afrontar el costoso tratamiento de hormonas de crecimiento para Lionel. Ante las dificultades económicas en Argentina y la falta de respaldo de los clubes locales, en el año 2000 tomaron la determinación de armar las valijas y mudarse a España para sumarse a las divisiones inferiores del FC Barcelona.