Juliana Awada habló de su separación de Maurico Macri

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, escribió Awada, marcando una postura clara frente al momento personal que atraviesa.

Lejos de alimentar rumores o entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, el mensaje apunta a la introspección, al resguardo emocional y a la necesidad de bajar la exposición pública. La decisión de “tomar una pausa” en redes también funciona como una señal de protección del ámbito privado, en una etapa de transición sensible para ambos.