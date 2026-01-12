"
Juliana Awada habló de su separación de Maurico Macri

La empresaria, Juliana Awada, rompió el silencio en sus redes sociales con un mensaje breve, en medio de la confirmación de su separación de Macri.

En medio del impacto que generó la noticia de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, fue la empresaria quien decidió dar el primer paso y expresarse públicamente. Lo hizo a través de una historia de Instagram, con un mensaje corto pero profundo, que rápidamente llamó la atención por su tono íntimo y alejado de cualquier polémica.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, escribió Awada, marcando una postura clara frente al momento personal que atraviesa.

Lejos de alimentar rumores o entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, el mensaje apunta a la introspección, al resguardo emocional y a la necesidad de bajar la exposición pública. La decisión de “tomar una pausa” en redes también funciona como una señal de protección del ámbito privado, en una etapa de transición sensible para ambos.

Mientras tanto, Mauricio Macri continúa sin hacer declaraciones públicas sobre la separación. El mensaje de Awada, en cambio, dejó en claro que la prioridad está puesta en transitar el cierre de esta etapa con calma, lejos del ruido mediático y preservando el cuidado emocional de su entorno más cercano.

