En medio del impacto que generó la noticia de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, fue la empresaria quien decidió dar el primer paso y expresarse públicamente. Lo hizo a través de una historia de Instagram, con un mensaje corto pero profundo, que rápidamente llamó la atención por su tono íntimo y alejado de cualquier polémica.
Juliana Awada habló de su separación de Maurico Macri
La empresaria, Juliana Awada, rompió el silencio en sus redes sociales con un mensaje breve, en medio de la confirmación de su separación de Macri.