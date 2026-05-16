Del Moro bancó a Andrea del Boca y reveló por qué no va a los debates de Gran Hermano

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Fuertísima acusación de Cristian U contra Santiago del Moro y Gran Hermano: "A él no le gusta..."

Uno de los mensajes que más repercusión tuvo estuvo dirigido a Santiago del Moro. “Señor Santiago del Moro, ¿por qué le dan tanta prioridad a Andrea del Boca si desde que salió (2 veces) nunca fue a ningún programa de Telefe ni streams? ¿No le parece una falta de respeto y que no le están dando la misma posibilidad a todos?”, escribió una usuaria en la red social.

Lejos de evitar el planteo, el conductor decidió responder y explicar cuál sería el verdadero motivo detrás de la ausencia de la actriz en los distintos espacios vinculados al reality. “Señora, en cuanto esté en condiciones y termine el tratamiento de su boca, ella vendrá como todos. Entre o no a la casa. Es decir, antes o después ahí estará. Eso espero, atentamente”, expresó el presentador.

Pese a la aclaración, otro seguidor volvió a cuestionar la situación y dejó un comentario irónico sobre las actividades que sí realizó Andrea del Boca fuera del programa. “El tratamiento más raro del mundo: no le permite asistir a programas ni cumplir con la rueda de prensa como todos, pero sí puede juntarse a comer y salir con los otros ex GH, grabar tiktoks, salir a hablar en el stream de su hija, ir a ver a Yipio al hotel, etc, etc, etc”, disparó.

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Frente a esa nueva crítica, Santiago del Moro volvió a intervenir y respondió de manera tajante para ponerle fin al debate. “Nadie tiene la obligación de nada. Relajen un poco”, sentenció.

Cabe recordar que semanas atrás ya habían trascendido versiones sobre el inminente regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano. Incluso, el pasado 1° de mayo, Guido Záffora aseguró en DDM (América TV) que la vuelta de la actriz al reality estaba cada vez más cerca.