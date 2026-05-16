Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de "Lo dejamos acá", su nueva película

El anuncio confirmó que el film se estrenará en el segundo semestre de 2026 y formará parte de la estrategia "Hecho en Argentina", impulsada por la plataforma para fortalecer el contenido regional con proyección global. La decisión no pasó desapercibida dentro de la industria audiovisual local, que observó el movimiento como un cambio de paradigma para las productoras argentinas.

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Cómo será "Lo dejamos acá" en Netflix con Darín y Peretti

La historia de Lo dejamos acá girará alrededor de un psicoanalista pragmático que comenzará a perder la confianza en los métodos tradicionales de la psicología. En medio de esa crisis profesional, el personaje interpretado por Ricardo Darín empezará a cruzar límites con sus pacientes, convencido de que sus nuevas estrategias funcionan mejor que los tratamientos convencionales.

Todo cambiará cuando llegue a su consultorio un escritor paralizado por un profundo bloqueo creativo. Ese personaje, interpretado por Diego Peretti, abrirá una relación compleja, incómoda y cada vez más peligrosa entre ambos.

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La película apostará por una estructura clásica de thriller psicológico, aunque con una fuerte carga dramática. La tensión se construirá desde el vínculo entre terapeuta y paciente, explorando cuestiones ligadas a la ética profesional, la manipulación emocional y los límites.

El avance difundido por la plataforma mostró escenas cargadas de tensión entre los protagonistas. Allí pudo verse a Darín en el rol de un terapeuta obsesionado con encontrar nuevas respuestas, mientras Peretti aparecerá como un escritor quebrado emocionalmente y consumido por la frustración.

Ricardo Darín vuelve a Netflix después de "El Eternauta"

La presencia de Ricardo Darín dentro del proyecto no solo tendrá impacto artístico. También reforzará el peso internacional del film. El actor se convirtió en una de las figuras argentinas más reconocidas fuera del país gracias a títulos como "El Eternauta", "Relatos salvajes" y "El secreto de sus ojos".

En los últimos años, Darín mantuvo una presencia constante en plataformas digitales, entendiendo el cambio de hábitos del público y el crecimiento global del streaming. Con Lo dejamos acá, el actor volverá a involucrarse además como productor ejecutivo.

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Diego Peretti protagoniza una nueva película en Netflix

"Risa y la cabina del viento" se estrena en Netflix el 3 de junio y ya genera expectativa. Con Diego Peretti y Cazzu como protagonistas, el film colocó en el centro a Risa (Elena Romero), una niña de apenas 10 años que encuentra una cabina telefónica fuera de servicio que le permite comunicarse con los muertos, tras la desaparición de su padre.

La trama comenzó con una tragedia ocurrida en Tierra del Fuego. Risa perdió a su padre durante un incendio que dejó una marca imborrable en la comunidad. En medio de ese duelo apareció una cabina telefónica abandonada, aparentemente fuera de servicio, pero con una particularidad imposible de explicar: solo ella podía escuchar voces del otro lado.

Joaquín Furriel también forma parte de la historia con un papel secundario pero decisivo para el desarrollo emocional del relato.

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En el caso de Lo dejamos acá, la relación con el personaje de Darín funcionará como una especie de espejo. Ambos cargarán frustraciones profundas y necesitarán del otro para sostenerse, aunque esa dependencia terminará volviéndose cada vez más peligrosa.

Netflix profundiza su estrategia "Hecho en Argentina"

Con este anuncio, Netflix reforzará su apuesta por el contenido argentino. La plataforma viene incrementando en los últimos años el desarrollo de producciones locales con fuerte potencial internacional.

La línea "Hecho en Argentina" buscará justamente consolidar una identidad regional reconocible dentro del catálogo global. El objetivo será que las historias argentinas puedan viajar mejor hacia otros mercados sin perder su esencia cultural.

Netflix intentará replicar ese fenómeno con Lo dejamos acá, aprovechando además el prestigio internacional de Darín y Peretti.