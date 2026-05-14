"Vos con 44 y yo con 25 años": la profunda declaración de amor del novio de Virginia Da Cunha

"Lo más lindo que me queda de vos es la manera en la que supiste ver quién soy o quien sos, tan detallista, observadora, con un toque de picardía, inteligente, un poco terca o alguien en donde encuentro mucha inocencia y a la vez mucho valor, es lindo verte en todas tus facetas", describió Samir.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 11.02.55

"Una historia que va mas allá de lo cursi del amor, trasciende a algo un poco más elevado que eso, yo lo percibo como almas destinadas a encontrarse… vos con 44 y yo con 25 años, porque el espíritu no entiende de cálculos ni de estereotipos, cuando habitas un lugar de agradecimiento todas las diferencias se vuelven similitudes y así aprender uno del otro, no se trata de si se pierde, si no de si se vive y eso hacemos amor", expresó el joven.

Muy enamorada, la cantante le respondió a su novio con un tierno mensaje: "Tanto hemos logrado y compartido mi escorpión con corazón de Dragón... este amor es un regalo del cielo que ambos nos merecemos. Gracias por dejarme ser en todas mis facetas y desafiarme a permitirme más. Sos lo más hermoso, cariñoso, inteligente e insolente que existe. Me haces muy feliz. TE AMO".