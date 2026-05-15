Maxi López podría llevarse a sus hijos a vivir con él

"Le hablé a López para saber si se encontró con Migueles en un hotel y él no estaba ni enterado, fueron a destiempo, cuando Maxi López se fue, él (Migueles) volvió", indicó la conductora.

Y amplió al respecto: "Le pregunté a Maxi si piensa que Migueles lo fue a buscar para hablar y la respuesta fue ‘Yo a Migueles no lo quiero ni ver’".

Tras aclararle que no están peleandos, la conductora ahondó en el motivo por el que Maxi no aprobaría del todo la cercanía de Migueles en el entorno de su ex: "No está contento con el tema de las denuncias y que Migueles frecuente a sus hijos", aseguró.

En ese sentido, Yanina Latorre sumó otro dato picante: "Wanda nos mintió a todos: Migueles estaba en la casa de Wanda mirando el partido de River con los hijos de ella. Cuando llega en persona Maxi López y vio a Migueles, agarró a los pibes y se fue".

Y comentó que a raíz de esto el ex futbolista tiene decidido que sus hijos varones vivan en su casa: "¿Cómo termina esto? Maxi se va a llevar a vivir a sus tres hijos a su casa de Nordelta. Me dijo que los chicos son grandes, que deciden y por eso alquiló ahí para estar cerca de Wanda", precisó.

"Él no tiene ningún interés en que los chicos estén mezclados con Migueles", cerró la conductora sobre el motivo detrás de la decisión que habría tomado Maxi López con sus hijos y que podría derivar en un conflicto con Wanda Nara.