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Mañana fría en San Juan: la sensación térmica marcó 3.3°C a primera hora

El Servicio Meteorológico Nacional reportó una marcada baja en la temperatura durante las primeras horas de este martes 22 de septiembre.

Luego del arranque de la primavera, la provincia de San Juan registró un marcado descenso de la temperatura en las primeras horas de este martes 22 de septiembre. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizados a las 07:00, la sensación térmica cayó a los 3.3°C en el Gran San Juan.

La jornada inició con una temperatura mínima oficial de 8°C y cielo completamente despejado. A lo largo del día, la presencia del sol favorecerá un paulatino ascenso de los registros térmicos hasta alcanzar una máxima de 22°C durante las horas de la tarde.

En cuanto a las condiciones del viento, se registra una brisa moderada del sector sudeste a 15 km/h, con una humedad del 32% y una presión atmosférica de 950.9 hPa. No se prevén precipitaciones ni nubosidad de consideración durante el resto del martes.

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