Mañana fría en San Juan: la sensación térmica marcó 3.3°C a primera hora

La jornada inició con una temperatura mínima oficial de 8°C y cielo completamente despejado. A lo largo del día, la presencia del sol favorecerá un paulatino ascenso de los registros térmicos hasta alcanzar una máxima de 22°C durante las horas de la tarde.

En cuanto a las condiciones del viento, se registra una brisa moderada del sector sudeste a 15 km/h, con una humedad del 32% y una presión atmosférica de 950.9 hPa. No se prevén precipitaciones ni nubosidad de consideración durante el resto del martes.