Luego del arranque de la primavera, la provincia de San Juan registró un marcado descenso de la temperatura en las primeras horas de este martes 22 de septiembre. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizados a las 07:00, la sensación térmica cayó a los 3.3°C en el Gran San Juan.
San Juan 8 > San Juan > Mañana
Mañana fría en San Juan: la sensación térmica marcó 3.3°C a primera hora
El Servicio Meteorológico Nacional reportó una marcada baja en la temperatura durante las primeras horas de este martes 22 de septiembre.