Federico Bal criticó el nuevo tema de Shakira y Bizarrap

Lo cierto es que Federico Bal se refirió al estreno de la canción en Twitter y dejó su picante opinión: "¿Alguien puede pensar en sus hijos? Si no lo hacen sus padres, que lo haga alguien! Esos dos pibes tienen que ir al colegio, lidiar con el bullying. Psicólogos 4 ever. Igual, me encanta todo lo que hace el biza, pero alguien puede pensar en los niños", cuestionó el protagonista de la obra Kinky Boots.