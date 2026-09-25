Falleció Oscar "el negro" González Oro

En junio del año pasado también había sembrado misterio con otras publicaciones. “Abrazá fuerte, porque el último abrazo no avisa. Saca tiempo, porque la última reunión familiar no avisa; acepta esa invitación, porque el último café no avisa; haz esa sobremesa, porque la última comida juntos no avisa; besa con el alma, porque el último beso no avisa“, dijo en sus historias de Instagram.

El día que Oscar González Oro anunció su retiro

En marzo de 2021, el Negrito les comunicó a sus oyentes de La vida misma (Radio Rivadavia), que en los próximos días le pondría fin a su trayectoria periodística.

“Me llegó la jubilación, estoy anunciando mi retiro de los medios”, sostuvo. Respecto a su decisión, señaló que tenía ganas de disfrutar de su familia.

González Oro durante uno de sus últimos trabajos. (Foto: eltrece)

“Llegó el momento de decir ‘hasta acá llegué’. Estoy cansado. Tengo un cansancio moral por ver a mi país así, tengo cansancio espiritual por ver a la Iglesia en la que creí en el estado en que se encuentra; tengo cansancio físico porque estoy viviendo mis 70 años, la mitad la pasé en un estudio y seguramente descuidé y me perdí los últimos 20 años de la vida de mis hijos”, argumentó.