Apoyo y asistencia a las familias afectadas por los incendios en Rawson y Santa Lucía

Además de las tareas destinadas a controlar y contener el avance de las llamas, los equipos realizaron un relevamiento de las necesidades de las familias afectadas, con el objetivo de brindar asistencia y acompañamiento en el lugar.

Hasta las 20, equipos técnicos y profesionales del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, junto con Bomberos y personal de Protección Civil, continuaban trabajando de manera conjunta en las zonas afectadas.

El operativo contempla tanto la contención de la emergencia como la asistencia directa a las familias damnificadas, mientras continúan las tareas para sofocar los incendios.