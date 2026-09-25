Desde horas de la tarde y la siesta de este jueves 2, equipos de distintas áreas del Gobierno provincial comenzaron a trabajar en los sectores afectados por los incendios registrados en Médano de Oro, en Rawson, y en Villa San Cayetano y Barrio Rural II, en Santa Lucía.
Apoyo y asistencia a las familias afectadas por los incendios en Rawson y Santa Lucía
El Gobierno de San Juan desplegó un operativo de emergencia en distintas zonas de Rawson y Santa Lucía afectadas por focos de incendio, con tareas de control del fuego, relevamiento y asistencia directa a las familias damnificadas.