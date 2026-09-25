"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > incendio

Apoyo y asistencia a las familias afectadas por los incendios en Rawson y Santa Lucía

El Gobierno de San Juan desplegó un operativo de emergencia en distintas zonas de Rawson y Santa Lucía afectadas por focos de incendio, con tareas de control del fuego, relevamiento y asistencia directa a las familias damnificadas.

Desde horas de la tarde y la siesta de este jueves 2, equipos de distintas áreas del Gobierno provincial comenzaron a trabajar en los sectores afectados por los incendios registrados en Médano de Oro, en Rawson, y en Villa San Cayetano y Barrio Rural II, en Santa Lucía.

Un incendio de pastizales se salió de control y alcanzó casas en Santa Lucía

El operativo fue coordinado a través de las direcciones de Emergencia y Políticas Alimentarias y Protección Civil, que desplegaron personal para abordar la emergencia desde los primeros indicios de los focos de fuego.

Te puede interesar...

Además de las tareas destinadas a controlar y contener el avance de las llamas, los equipos realizaron un relevamiento de las necesidades de las familias afectadas, con el objetivo de brindar asistencia y acompañamiento en el lugar.

Hasta las 20, equipos técnicos y profesionales del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, junto con Bomberos y personal de Protección Civil, continuaban trabajando de manera conjunta en las zonas afectadas.

El operativo contempla tanto la contención de la emergencia como la asistencia directa a las familias damnificadas, mientras continúan las tareas para sofocar los incendios.

Temas

Te puede interesar