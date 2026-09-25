El día después del incendio en Santa Lucía: el fuego llegó desde el noreste

“Veíamos cómo el fuego avanzaba y quemaba las viviendas en San Cayetano. No se podía respirar. No me dio tiempo a sacar ningún vehículo. Lo único que prioricé fue mi familia”, relató mientras trabajaba en la limpieza de lo que quedó de su casa.

Apoyo y asistencia a las familias afectadas por los incendios en Rawson y Santa Lucía

El incendio sorprendió a varias familias que debieron abandonar rápidamente sus viviendas. Maxi contó que sus hijos salieron llorando y que, ante la velocidad con la que avanzaban las llamas, solo pudieron rescatar algunas pertenencias.

“Fue demasiado tarde. Salvamos algo de la casa, pero ya no se puede habitar”, señaló.

Según los vecinos, el fuego habría comenzado en un terreno ubicado en inmediaciones de la ex Bodega Pringles. Allí, aseguran, las llamas se habrían iniciado, fueron apagadas y posteriormente el fuego habría vuelto a encenderse. Desde ese sector, el incendio se propagó provocando daños en vivienda del barrio Rural II y San Cayetano.

Mientras continúa la tarea de limpieza y remoción de los restos, Maxi agradeció que su familia haya podido salir con vida. “Mis hijos iban llorando, pero lo importante es que estamos vivos”, expresó.

La Policía continúa trabajando en el lugar, mientras se evalúan los daños provocados por el fuego y se intenta determinar con precisión cómo se inició el incendio.