Caso Acueducto Gran Tulum: notificaron a once personas

Desde la Fiscalía remarcaron que esta notificación constituye una actuación procesal previa a la audiencia de formalización y no implica una declaración de responsabilidad penal para las personas alcanzadas por la medida.

Qué se conocerá en la audiencia

Los hechos que eventualmente se atribuyan, la calificación jurídica de las conductas, el grado de participación que pudiera corresponder a cada persona y los elementos de evidencia reunidos serán comunicados durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria.

La audiencia deberá desarrollarse ante un Juez de Garantías, quien intervendrá en esta instancia del proceso penal.

Una vez realizada la audiencia, los fiscales a cargo de la investigación brindarán información pública sobre los aspectos centrales del caso, dentro de los límites establecidos por la legislación vigente y procurando resguardar el avance de la investigación.

De esta manera, el expediente vinculado al denominado caso “Acueducto Gran Tulum” avanza hacia una nueva instancia procesal, mientras la Fiscalía continúa con la investigación de los hechos denunciados.