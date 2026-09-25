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Caso Acueducto Gran Tulum: notificaron a once personas

Las personas notificadas fueron puestas en conocimiento. El legajo fiscal está caratulado como “Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública”.

El Ministerio Público de San Juan informó que once personas fueron notificadas judicialmente en el marco de la investigación conocida públicamente como “Acueducto Gran Tulum”, que se tramita bajo el legajo fiscal caratulado “Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública”.

Las actuaciones se encuentran a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y corresponden a una etapa previa a la formalización de la Investigación Penal Preparatoria.

Según informó el Ministerio Público, las personas notificadas fueron puestas en conocimiento de la existencia de las actuaciones y de los derechos que les asisten durante el proceso. Entre ellos, se encuentra la posibilidad de designar un abogado particular o, en caso de no hacerlo, contar con la asistencia de un defensor público, conforme a lo establecido por el artículo 121 del Código Procesal Penal.

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Desde la Fiscalía remarcaron que esta notificación constituye una actuación procesal previa a la audiencia de formalización y no implica una declaración de responsabilidad penal para las personas alcanzadas por la medida.

Qué se conocerá en la audiencia

Los hechos que eventualmente se atribuyan, la calificación jurídica de las conductas, el grado de participación que pudiera corresponder a cada persona y los elementos de evidencia reunidos serán comunicados durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria.

La audiencia deberá desarrollarse ante un Juez de Garantías, quien intervendrá en esta instancia del proceso penal.

Una vez realizada la audiencia, los fiscales a cargo de la investigación brindarán información pública sobre los aspectos centrales del caso, dentro de los límites establecidos por la legislación vigente y procurando resguardar el avance de la investigación.

De esta manera, el expediente vinculado al denominado caso “Acueducto Gran Tulum” avanza hacia una nueva instancia procesal, mientras la Fiscalía continúa con la investigación de los hechos denunciados.

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