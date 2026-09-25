Cómo conseguir rulos bien definidos

Los rulos necesitan estar hidratados todo el tiempo, para que no se llenen de frizz.

Una alternativa accesible es alternar el lavado tradicional con la técnica del co-wash, la cual consiste en lavar el cuero cabelludo únicamente con un acondicionador bajo en siliconas o acondicionadores específicos económicos. Esto limpia con suavidad mientras mantiene la humedad natural que el rulo necesita para tomar forma.

Además, en el método o ténica co-wash debemos tener mucho cuidado con la forma en cómo aplicamos los productos. El agua es el hidratante principal de esta técnica. Distribuye tu crema o gel económico cuando el pelo aún gotee. Toma secciones de cabello desde las puntas y apriétalas hacia arriba, en dirección al cuero cabelludo. Escucharás un sonido húmedo que indica que el agua y el producto se están sellando dentro de la hebra. En lugar de cepillos costosos, usa un peine de dientes anchos o tus propios dedos para distribuir los productos sin romper la forma natural del rulo.

También se aconseja secar el cabello con cuidado y usando una toalla de microfibra, o una remera de algodón, ya que esto ayuda a evitar frizz instantáneo. Este método absorbe el exceso de agua sin generar fricción, logrando que el rizo se seque fijado en su forma natural.

Para sellar la definición de los rulos sin gastar de más, podés preparar tu propio gel fijador casero a base de semillas de lino. Hirviendo dos cucharadas de lino en agua durante unos minutos obtendrás un gel natural, nutritivo y sumamente económico que deja los rulos definidos y brillantes.

El scrunch ayuda a que los rulos tengan mejor definición.

Por último, para proteger el trabajo durante la noche, atá tu cabello en la parte alta de la cabeza con una colita de tela suave (efecto «piña») o cubrí la almohada con una funda de raso o satén económica. Al día siguiente, solo necesitarás humedecer un poco las puntas para reactivar la forma de tus rulos.

En pocas palabras